"Цыплят по осени рубят": школьники довели Казнет до слез

Учитель начальных классов одной из школ Казахстана на днях опубликовала несколько видео с участием школьников. Суть заключалась в том, что ребенку озвучивают начало русских известных пословиц, а он должен их продолжить, сообщает Zakon.kz.

Подобное задание оказалось весьма интересным и веселым. Что в итоге вышло из обучающей игры, педагог разместила на личной странице в Instagram.

"Ну чем вам, не современные пословицы! Насмеялась сегодня", – такая подпись значится под видео.

К примеру, одна из учениц заявила: "Не имей сто рублей, а имей сто тенге". Другой считает так: "Первый блин комом, второй – нормальный".

Еще один мальчик уверенно заключил: "Где родился, там и умер".

Во второй части учащийся решил: "Кто любит кататься: люби и бензин покупать".

Больше других рассмешила девочка, считающая, что цыплят по осени "рубят".

Комментаторы остались довольны и отметили, что насмеялись вдоволь после просмотра.

"Меньше знаешь – крепче зубы". Это просто шедевр.

Детские версии мне больше по душе!

Устала всех лайкать! Все по факту.

"Где родился, там и появился". Логично.

Очень заметно будущего министра здравоохранения.

Но добрее, конечно, девочка, которая рубит цыплят осенью.

"Кто рано встает, тот злой". Это же про меня.

"Любишь кататься – люби и бензин покупать". Отправил супруге.

Гениальные ответы.

Первый мальчик будет президентом.

Дети правы на все 100%.

Старые пословицы на новый лад.

Детки как-будто жизнь прочухали уже. Классные ответы.

У ребятишек больше истины в словах, чем в пословицах.

Напомним, что дополнительные каникулы ждут казахстанских первоклассников в феврале 2025 года. Они продлятся с 10 по 16 число.