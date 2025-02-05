"Цыплят по осени рубят": школьники довели Казнет до слез
Фото: Zakon.kz
Учитель начальных классов одной из школ Казахстана на днях опубликовала несколько видео с участием школьников. Суть заключалась в том, что ребенку озвучивают начало русских известных пословиц, а он должен их продолжить, сообщает Zakon.kz.
Подобное задание оказалось весьма интересным и веселым. Что в итоге вышло из обучающей игры, педагог разместила на личной странице в Instagram.
"Ну чем вам, не современные пословицы! Насмеялась сегодня", – такая подпись значится под видео.
К примеру, одна из учениц заявила: "Не имей сто рублей, а имей сто тенге". Другой считает так: "Первый блин комом, второй – нормальный".
Еще один мальчик уверенно заключил: "Где родился, там и умер".
Во второй части учащийся решил: "Кто любит кататься: люби и бензин покупать".
Больше других рассмешила девочка, считающая, что цыплят по осени "рубят".
Комментаторы остались довольны и отметили, что насмеялись вдоволь после просмотра.
- "Меньше знаешь – крепче зубы". Это просто шедевр.
- Детские версии мне больше по душе!
- Устала всех лайкать! Все по факту.
- "Где родился, там и появился". Логично.
- Очень заметно будущего министра здравоохранения.
- Но добрее, конечно, девочка, которая рубит цыплят осенью.
- "Кто рано встает, тот злой". Это же про меня.
- "Любишь кататься – люби и бензин покупать". Отправил супруге.
- Гениальные ответы.
- Первый мальчик будет президентом.
- Дети правы на все 100%.
- Старые пословицы на новый лад.
- Детки как-будто жизнь прочухали уже. Классные ответы.
- У ребятишек больше истины в словах, чем в пословицах.
Напомним, что дополнительные каникулы ждут казахстанских первоклассников в феврале 2025 года. Они продлятся с 10 по 16 число.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript