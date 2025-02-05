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Общество

"Цыплят по осени рубят": школьники довели Казнет до слез

Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники , фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 11:49 Фото: Zakon.kz
Учитель начальных классов одной из школ Казахстана на днях опубликовала несколько видео с участием школьников. Суть заключалась в том, что ребенку озвучивают начало русских известных пословиц, а он должен их продолжить, сообщает Zakon.kz.

Подобное задание оказалось весьма интересным и веселым. Что в итоге вышло из обучающей игры, педагог разместила на личной странице в Instagram.

"Ну чем вам, не современные пословицы! Насмеялась сегодня", – такая подпись значится под видео.

К примеру, одна из учениц заявила: "Не имей сто рублей, а имей сто тенге". Другой считает так: "Первый блин комом, второй – нормальный".

Еще один мальчик уверенно заключил: "Где родился, там и умер".

Во второй части учащийся решил: "Кто любит кататься: люби и бензин покупать".

Больше других рассмешила девочка, считающая, что цыплят по осени "рубят".

Комментаторы остались довольны и отметили, что насмеялись вдоволь после просмотра.

  • "Меньше знаешь – крепче зубы". Это просто шедевр.
  • Детские версии мне больше по душе!
  • Устала всех лайкать! Все по факту.
  • "Где родился, там и появился". Логично.
  • Очень заметно будущего министра здравоохранения.
  • Но добрее, конечно, девочка, которая рубит цыплят осенью.
  • "Кто рано встает, тот злой". Это же про меня.
  • "Любишь кататься – люби и бензин покупать". Отправил супруге.
  • Гениальные ответы.
  • Первый мальчик будет президентом.
  • Дети правы на все 100%.
  • Старые пословицы на новый лад.
  • Детки как-будто жизнь прочухали уже. Классные ответы.
  • У ребятишек больше истины в словах, чем в пословицах.

Напомним, что дополнительные каникулы ждут казахстанских первоклассников в феврале 2025 года. Они продлятся с 10 по 16 число.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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