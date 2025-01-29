Дополнительные каникулы ждут казахстанских первоклассников в феврале

Казахстанские первоклассники на дополнительных зимних каникулах отдохнут семь дней. Об этом стало известно 29 января 2025 года Zakon.kz из сообщения Министерства просвещения.

По данным ведомства, в казахстанских школах с 9 января 2025 года началась III четверть, состоящая из 10 учебных недель.

"Дополнительные каникулы для учащихся первых классов продлятся 7 календарных дней с 10 по 16 февраля 2025 года". Пресс-служба Министерства просвещения РК

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

24 января стало известно, что в Казахстане оказывать социальную помощь детям из малообеспеченных семей, обучающимся в частных школах, начнут уже с 2025 года. На ее реализацию из местного бюджета выделено свыше 12 млрд тенге.