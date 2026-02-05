Школьники Астаны 6 февраля будут учиться онлайн
Управление образования Астаны 5 февраля опубликовало обращение к родителям школьников начальных классов второй смены, сообщает Zakon.kz.
Причиной обращения стали погодные условия.
"В связи с ухудшением погодных условий 6 февраля 2026 года учащиеся 0-9-х классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в 16 областях Казахстана.
