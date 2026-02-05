#Казахстан в сравнении
События

Школьники Астаны 6 февраля будут учиться онлайн

школьников в пятницу отправили на дистанционку, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 22:16 Фото: freepik
Управление образования Астаны 5 февраля опубликовало обращение к родителям школьников начальных классов второй смены, сообщает Zakon.kz.

Причиной обращения стали погодные условия.


"В связи с ухудшением погодных условий 6 февраля 2026 года учащиеся 0-9-х классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в 16 областях Казахстана.

Елена Беляева
Елена Беляева
