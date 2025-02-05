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Общество

Реформа ЖКХ: что нас ожидает

Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка, графики, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 15:00 Фото: freepik
Смотрите прямую трансляцию ПРАВМЕДИА на тему: "Реформа жилищного законодательства: КСК не уходят, ОСИ остаются".

Вы узнаете, какие изменения произойдут в ходе очередного этапа реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

В программе

  • Будущее простых товариществ: что ждет их в новой системе?
  • Как планируется повысить ответственность председателей и управляющих?
  • Перспективы повышения квалификации управляющих жилым фондом.
  • Какие изменения предстоят для собственников квартир и нежилых помещений?

Ведущий: Аркадий Рубцов, председатель Ассоциации КСК Алматы.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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