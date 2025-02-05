Реформа ЖКХ: что нас ожидает
Фото: freepik
Смотрите прямую трансляцию ПРАВМЕДИА на тему: "Реформа жилищного законодательства: КСК не уходят, ОСИ остаются".
Вы узнаете, какие изменения произойдут в ходе очередного этапа реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
В программе
- Будущее простых товариществ: что ждет их в новой системе?
- Как планируется повысить ответственность председателей и управляющих?
- Перспективы повышения квалификации управляющих жилым фондом.
- Какие изменения предстоят для собственников квартир и нежилых помещений?
Ведущий: Аркадий Рубцов, председатель Ассоциации КСК Алматы.
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