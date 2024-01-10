Как работнику отстоять свои права с помощью Трудового кодекса
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Смотрите на ПРАВМЕДИА прямую трансляцию на тему: "Как Трудовой кодекс защищает права работников".
Мы постараемся развеять миф о том, что Трудовой кодекс написан исключительно в интересах работодателя. Вы узнаете, при помощи каких норм кодекса и как работнику отстоять свои права.
В программе:
- Основания возникновения трудовых отношений.
- Заключение трудового договора с применением ЭЦП, особенности продления срока трудового договора.
- Нюансы расторжения трудового договора в связи с непрохождением испытательного срока.
- Как Трудовой кодекс защищает права беременных женщин.
- Порядок перевода на другую работу в случае ухудшения состояния здоровья либо освобождения от работы.
- Вопросы оплаты труда при суммированном учете рабочего времени.
- Оплата сверхурочной работы при прекращении трудового договора.
- Расторжение трудового договора по соглашению сторон.
- Замещение отсутствующего работника при вахтовом методе работы.
- Общий порядок оформления совмещения должности или замещение отсутствующего работника.
- Предоставление ежегодного трудового оплачиваемого отпуска.
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