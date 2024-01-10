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Как работнику отстоять свои права с помощью Трудового кодекса

Как работнику отстоять свои права с помощью Трудового кодекса Фото: pxhere
Смотрите на ПРАВМЕДИА прямую трансляцию на тему: "Как Трудовой кодекс защищает права работников".

Мы постараемся развеять миф о том, что Трудовой кодекс написан исключительно в интересах работодателя. Вы узнаете, при помощи каких норм кодекса и как работнику отстоять свои права.

В программе:

  • Основания возникновения трудовых отношений.
  • Заключение трудового договора с применением ЭЦП, особенности продления срока трудового договора.
  • Нюансы расторжения трудового договора в связи с непрохождением испытательного срока.
  • Как Трудовой кодекс защищает права беременных женщин.
  • Порядок перевода на другую работу в случае ухудшения состояния здоровья либо освобождения от работы.
  • Вопросы оплаты труда при суммированном учете рабочего времени.
  • Оплата сверхурочной работы при прекращении трудового договора.
  • Расторжение трудового договора по соглашению сторон.
  • Замещение отсутствующего работника при вахтовом методе работы.
  • Общий порядок оформления совмещения должности или замещение отсутствующего работника.
  • Предоставление ежегодного трудового оплачиваемого отпуска.


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