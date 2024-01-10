Как работнику отстоять свои права с помощью Трудового кодекса

Смотрите на ПРАВМЕДИА прямую трансляцию на тему: "Как Трудовой кодекс защищает права работников".

Мы постараемся развеять миф о том, что Трудовой кодекс написан исключительно в интересах работодателя. Вы узнаете, при помощи каких норм кодекса и как работнику отстоять свои права.



В программе:

Основания возникновения трудовых отношений.

Заключение трудового договора с применением ЭЦП, особенности продления срока трудового договора.

Нюансы расторжения трудового договора в связи с непрохождением испытательного срока.

Как Трудовой кодекс защищает права беременных женщин.

Порядок перевода на другую работу в случае ухудшения состояния здоровья либо освобождения от работы.

Вопросы оплаты труда при суммированном учете рабочего времени.

Оплата сверхурочной работы при прекращении трудового договора.

Расторжение трудового договора по соглашению сторон.

Замещение отсутствующего работника при вахтовом методе работы.

Общий порядок оформления совмещения должности или замещение отсутствующего работника.

Предоставление ежегодного трудового оплачиваемого отпуска.



