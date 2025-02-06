Ущерб более 286 млн тенге: в Астане раскрыли финпирамиду, вкладчиками которой были пенсионеры

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Астане пресечена деятельность финансовой пирамиды "Happy Life KZ". Об этом 6 февраля 2025 года рассказали в пресс-службе АФМ, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что подозреваемая с 2016 по 2024 год под видом продажи биологически активных добавок привлекала вкладчиков, обещая им доходы от 10% до 300% за каждого нового участника.

"Стоимость взноса варьировалась в зависимости от маркетинговой стратегии и составляла от 7500 до 2 млн тенге. Общая сумма привлеченных денежных средств составила более 286 млн тенге. В результате подозреваемая вовлекла в финансовую пирамиду 35 лиц". Пресс-служба АФМ РК

В агентстве подчеркнули, что все пострадавшие – пенсионеры, доверившиеся заманчивым обещаниям легкого дохода, не подозревая, что их сбережения станут частью схемы перераспределения средств между другими вкладчиками.

"Проведенным финансовым расследованием установлено, что на незаконно полученные денежные средства подозреваемая приобрела квартиру в элитном жилом комплексе столицы стоимостью 36 млн тенге. С санкции суда на указанную квартиру наложен арест. Судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Досудебное расследование продолжается". Пресс-служба АФМ РК

В соответствии со ст. 201 УПК РК, как пояснили в агентстве, иная информация в интересах следствия не подлежит распространению.

В АФМ напомнили, что запущен Telegram-бот "Baiqa, piramida!", позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

"Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Call-center: 1458", – заключили в пресс-службе агентства.

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