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События

Задержаны руководители крупной товарной биржи за махинации с углем на миллиарды тенге

Уголь, добыча угля, горнодобывающая промышленность , фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 10:38 Фото: Zakon.kz
Агентство по финансовому мониторингу пресекло незаконную деятельность товарной биржи Modern Trading Solutions, руководство которой продавало уголь из Шубаркульского месторождения только тем, кто предоставлял незаконное материальное вознаграждение, сообщает Zakon.kz.

По информации АФМ от 30 января 2025 года, реализация угля через торговые биржи, согласно действующему законодательству, должна была способствовать развитию конкуренции и формированию справедливых цен без участия спекулятивных посредников.

"Вместе с тем руководство товарной биржи Modern Trading Solutions, зарегистрировав на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании, организовало деятельность таким образом, что к торгам по покупке угля допускались исключительно лица, предоставлявшие на регулярной основе денежное вознаграждение. В противном случае предприниматели не допускались к торгам путем затягивания сроков аккредитации, неподписания сделок, ограничения доступа и отмены результатов. Это привело к многочисленным жалобам и социальной напряженности в преддверии отопительного сезона", – рассказали в АФМ.

Ежегодный доход преступной группы составил более 2 млрд тенге, которые обналичивались через подконтрольные ей компании.

В отношении трех руководителей торговой биржи избрана мера пресечения – содержание под стражей, один фигурант с аналогичной мерой пресечения объявлен в розыск.

Между тем в Шымкенте раскрыли схему отмывания денег, устроенную супругами, которые организовали незаконное производство алкоголя.  

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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