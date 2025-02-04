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Общество

Как жительница Павлодара за три месяца "заработала" более 100 млн тенге, рассказали в АФМ

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 11:54 Фото: Zakon.kz
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Павлодарской области зарегистрировано досудебное расследование по факту создания и руководства инвестиционной пирамидой "Автолюкс", сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что жизненный цикл финансовой пирамиды составил всего три месяца – с сентября по ноябрь 2024 года.

"Несмотря на это, ее деятельность распространилась на территории Павлодарской, Алматинской, Актюбинской и других областей. Установлено, что подозреваемая, осуществляя деятельность на платформе интернет-магазина, предлагала вложить денежные средства для фиктивного приобретения товаров в рассрочку с выплатой вознаграждения от 5 до 15% за каждые 10 дней. В дальнейшем вкладчики продолжали оплачивать кредиты за фактически неприобретенный товар, а подозреваемая обналичивала денежные средства и тратила их на дорогостоящие развлечения, включая зарубежные поездки (ОАЭ, Таиланд и так далее). В результате подозреваемой вовлечено более 150 лиц, которые вложили в финансовую пирамиду свыше 100 млн тенге", – рассказали в пресс-службе АФМ 4 февраля 2025 года.

По данным агентства, на незаконно полученные денежные средства подозреваемой приобретены два автотранспортных средства марки Mercedes Benz и Toyota Camry, на которые с санкции суда наложен арест.

"Судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде "домашнего ареста".Пресс-служба АФМ

В соответствии со ст. 201 УПК РК, как пояснили в ведомстве, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

"Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", – заключили в пресс-службе АФМ.

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Ранее мы писали, что казахстанка стала миллионершей, но попала под следствие. А дело в том, что на нее в полицию заявила жительница Астаны. По словам женщины, злоумышленница обещала доставить разные виды товаров из Китая по низкой цене и обманным путем завладела денежными средствами в размере 3,5 млн тенге. Подозреваемую арестовали. Также выяснилось, что в отношении фигурантки ранее зарегистрировано 16 уголовных дел, где сумма общего ущерба составила около 200 млн тенге.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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