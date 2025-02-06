Будущие водители в Казахстане вселяют страх: появились видео проваленных экзаменов
Так, 5 февраля 2025 года пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан" разместила серию видео провальных экзаменов.
В описании отмечено, что это не сцены из фильма и не постановочные кадры.
"На этих видео реальные кандидаты в водители не просто сбивают дорожные знаки во время практического экзамена, а врезаются в препятствия, вылетают за бордюр и буквально разбивают автомобили. Помните, каждый экзамен – это не просто шанс получить водительские права, а важный этап, по результатам которого можно оценить вашу готовность к безопасному вождению".Пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан"
Далее следует обращение к будущим водителям.
"Сдавайте экзамены честно! Только так вы сможете обеспечить свою безопасность и безопасность окружающих на дороге. Завтра дорога может не простить ошибок, и последствия будут гораздо более серьезными, чем просто поврежденный автомобиль".Пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан"
Примечательно, что после просмотра многие сразу же с уверенностью заявили, что за рулем авто были женщины.
- Современное поколение относится к автомобилю, как к смартфону: у всех есть и мне надо. А ведь не у всех есть объективная способность к вождению. Конечно, с опытом все приходит. Но пока этот опыт наберется…
- Значит, надо ставить резиновые трубы для знаков.
- Кошмар. Это точно самоучки, – пишут другие пользователи Сети.
Напомним, что процесс получения водительского удостоверения можно условно разделить на несколько этапов:
- обучение правилам дорожного движения и практическому управлению транспортным средством;
- сбор документов;
- подача документов;
- сдача экзаменов и получение водительского удостоверения.
Повторный экзамен, как теоретический, так и практический, назначается на следующий рабочий день со дня проведения предыдущего.
При трех отрицательных результатах сдачи практического экзамена результаты сдачи теоретического экзамена аннулируются (количество попыток обнуляется). К сдаче теоретического экзамена кандидат в водители допускается не ранее чем через два месяца.
Ранее в пресс-службе госкорпорации выпустили интересную памятку. В ней специалисты подробно рассказывают, как сотрудника Центра обслуживания населения (ЦОН) вызвать на дом.