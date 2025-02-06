Будущие водители в Казахстане вселяют страх: появились видео проваленных экзаменов

Казахстанцев в очередной раз призывают сдавать экзамены по вождению честно и готовиться к ним. Специалисты продемонстрировали, чем может закончиться проверка, если пренебрегать элементарными знаниями и правилами, сообщает Zakon.kz.

Так, 5 февраля 2025 года пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан" разместила серию видео провальных экзаменов.

В описании отмечено, что это не сцены из фильма и не постановочные кадры.

"На этих видео реальные кандидаты в водители не просто сбивают дорожные знаки во время практического экзамена, а врезаются в препятствия, вылетают за бордюр и буквально разбивают автомобили. Помните, каждый экзамен – это не просто шанс получить водительские права, а важный этап, по результатам которого можно оценить вашу готовность к безопасному вождению". Пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан"

Далее следует обращение к будущим водителям.

"Сдавайте экзамены честно! Только так вы сможете обеспечить свою безопасность и безопасность окружающих на дороге. Завтра дорога может не простить ошибок, и последствия будут гораздо более серьезными, чем просто поврежденный автомобиль". Пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан"

Примечательно, что после просмотра многие сразу же с уверенностью заявили, что за рулем авто были женщины.

Современное поколение относится к автомобилю, как к смартфону: у всех есть и мне надо. А ведь не у всех есть объективная способность к вождению. Конечно, с опытом все приходит. Но пока этот опыт наберется…

Значит, надо ставить резиновые трубы для знаков.

Кошмар. Это точно самоучки, – пишут другие пользователи Сети.

Напомним, что процесс получения водительского удостоверения можно условно разделить на несколько этапов:

обучение правилам дорожного движения и практическому управлению транспортным средством;

сбор документов;

подача документов;

сдача экзаменов и получение водительского удостоверения.

Повторный экзамен, как теоретический, так и практический, назначается на следующий рабочий день со дня проведения предыдущего.

При трех отрицательных результатах сдачи практического экзамена результаты сдачи теоретического экзамена аннулируются (количество попыток обнуляется). К сдаче теоретического экзамена кандидат в водители допускается не ранее чем через два месяца.

Ранее в пресс-службе госкорпорации выпустили интересную памятку. В ней специалисты подробно рассказывают, как сотрудника Центра обслуживания населения (ЦОН) вызвать на дом.