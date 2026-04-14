Как изменится процедура сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений

Согласно нововведениям, казахстанцы смогут сдавать экзамен на получение водительских прав неограниченное количество раз на платной основе, соблюдая интервал не менее 10 календарных дней между попытками, сообщает Zakon.kz.

Этот вопрос обсудили на совещании в правительстве под председательством заместителя премьер-министра – министра ИИ и цифрового развития Жаслана Мадиева. Вторая мера предусматривает запуск пилотного проекта на базе филиала в Астане Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования. Планируется апробация технологий обеспечения академической честности с последующим масштабированием на всю систему сдачи теоретического экзамена на получение водительских прав.

Третьей и четвертой мерами станут активное применение технологий ИИ: технологии дополненной реальности при приеме теоретических экзаменов и компьютерного зрения для автоматизированного контроля процесса сдачи практического экзамена.

Пятая мера направлена на максимальное усиление информационной безопасности цифровых решений, связанных с получением водительского удостоверения, в том числе за счет их включения в перечень критически важных объектов информатизации. Это позволит усилить ответственность за нарушения и несанкционированное вмешательство вплоть до уголовной.

Шестой важной мерой станет введение норм об административной ответственности. Ответственность будет предусмотрена как для услугополучателей, так и для лиц, содействующих незаконному получению водительских удостоверений. Такие меры будут применяться при выявлении нарушений в ходе сдачи экзаменов. К ним относятся использование запрещенных устройств, микронаушников, микрокамер, а также передающих и принимающих устройств связи. Также предусматривается возможность дисквалификации от сдачи теоретических экзаменов сроком на 1 год.

Седьмая мера касается ужесточения требований к деятельности автошкол. При оценке их работы будут учитываться качество подготовки водителей и обратная связь от граждан. Также планируется введение лицензирования их деятельности. В случае низкого качества подготовки водителей будет предусмотрен полный отзыв лицензии. Ранее к водителям мопедов с важным предупреждением обратилось МВД.

