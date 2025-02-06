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Общество

Талдыкорганец, осужденный на 25 лет, добавил себе срок за сообщения о взрывчатке

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 16:33 Фото: Zakon.kz
Талдыкорганский городской суд вынес дополнительный приговор заключенному. Мужчина получил новый срок за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, ранее приговоренный к 25 годам лишения свободы за особо тяжкое преступление, в ноябре 2024 года, находясь в исправительном учреждении, совершил новое преступление.

Так, он позвонил в экстренные службы 112, 103 и 102, сообщив о якобы заложенных взрывчатых веществах в средней школе №25 и на автовокзале Талдыкоргана, а также потребовал отправить на автовокзал бригады скорой помощи.

В результате эвакуации и проверки объектов взрывчатых веществ не обнаружено.

В итоге суд признал его виновным по ст. 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и назначил наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы.

"С учетом частичного присоединения неотбытого срока по предыдущему приговору, окончательное наказание составило 25 лет лишения свободы".Пресс-служба прокуратуры Жетысуской области

Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее мы сообщали, что осужденный Куандык Бишимбаев обратился с жалобой в суд. Казахстанец в заявлении уточнил, что администрация учреждения не дает ему поощрение.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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