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Общество

Напал на стюардессу и сообщил о бомбе: в Астане вынесли приговор

Авиакомпания FlyArystan, Флай Арыстан, самолет, самолеты, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 13:42 Фото: Zakon.kz
20 февраля 2025 года межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении мужчины за заведомо ложное сообщение об акте терроризма и за хулиганство, совершенное на борту воздушного судна, сообщает Zakon.kz.

Напомним, 13 января 2025 года во время подготовки ко взлету рейса Астана – Усть-Каменогорск пьяный пассажир ударил стюардессу и заявил о наличии бомбы на борту воздушного судна FlyArystan. Поведение мужчины привело к задержке рейса. По фактам хулиганства и заведомо ложного сообщения об акте терроризма были возбуждены уголовные дела.

"Смягчающими ответственность и наказание обстоятельствами суд признал наличие несовершеннолетнего ребенка и чистосердечное раскаяние. Отягчающим обстоятельством признано состояние алкогольного опьянения средней степени тяжести. Приговором суда, учитывая обстоятельства совершенных правонарушений, наличие отягчающего обстоятельства, подсудимый Т. признан виновным по ст. 273 и п. 4 ч. 2 ст. 293 УК РК и по совокупности уголовных правонарушений осужден к 3 годам лишения свободы".Межрайонный суд по уголовным делам Астаны

Судом установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на борту воздушного судна АО "FlyArystan" сообщением Астана – Усть-Каменогорск совершил хулиганские действия, то есть особо дерзко нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия в отношении бортпроводника воздушного судна, ударив ее и не реагируя на замечание пассажира, нанес также ему удары, причинив обоим потерпевшим телесные повреждения.

Кроме того, он сообщил о наличии бомбы. В результате его ложного сообщения 153 пассажира были высажены и прошли повторный досмотр, ДП на транспорте и АО "FlyArystan" были понесены материальные затраты.

"Вина подсудимого доказана его признательными показаниями, показаниями потерпевших, заключением экспертов и другими материалами уголовного дела".Межрайонный суд по уголовным делам Астаны

Приговор не вступил в законную силу.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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