Куандык Бишимбаев обратился в суд
В пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) на запрос за 6 февраля 2025 года уточнили, что согласно действующему законодательству, осужденным не применяется поощрение в случае наличия нарушения порядка отбывания наказания.
"Учитывая, что у данного осужденного имеется одно нарушение, поощрение к нему не применялось".Пресс-служба КУИС РК
В результате, как отмечено в сообщении комитета, исковое заявление осужденного судом не удовлетворено.
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13 мая 2024 года в Астане завершился процесс по делу об убийстве с особой жестокостью Салтанат Нукеновой. Экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева суд признал виновным в истязании и убийстве своей супруги. Его приговорили к 24 годам лишения свободы.
Позднее стало известно, что Бишимбаев отбывает наказание в Учреждении №5 Департамента уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области. Оно находится в Степногорске.