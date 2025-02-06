Куандык Бишимбаев обратился в суд

Осужденный Куандык Бишимбаев обратился с иском в суд. Казахстанец в заявлении уточнил, что администрация учреждения не дает ему поощрение, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) на запрос за 6 февраля 2025 года уточнили, что согласно действующему законодательству, осужденным не применяется поощрение в случае наличия нарушения порядка отбывания наказания.

"Учитывая, что у данного осужденного имеется одно нарушение, поощрение к нему не применялось". Пресс-служба КУИС РК

В результате, как отмечено в сообщении комитета, исковое заявление осужденного судом не удовлетворено.

Материал по теме Адвокат Бишимбаева получил почетную награду

13 мая 2024 года в Астане завершился процесс по делу об убийстве с особой жестокостью Салтанат Нукеновой. Экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева суд признал виновным в истязании и убийстве своей супруги. Его приговорили к 24 годам лишения свободы.

Позднее стало известно, что Бишимбаев отбывает наказание в Учреждении №5 Департамента уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области. Оно находится в Степногорске.