В Туркестане прошла встреча, посвященная Всемирному дню выборов

Сегодня по инициативе областной территориальной избирательной комиссии в Международном университете туризма и гостеприимства состоялась встреча, посвященная Всемирному дню выборов.

Целью мероприятия было информирование общественности об этапах становления и развития избирательной системы страны, тесно связанных с историей становления независимого Казахстана, повышение электоральной активности избирателей.

Фото: региональная служба коммуникаций Туркестанской области

В совещании приняли участие члены областной избирательной комиссии, представители государственных органов, эксперты, общественные организации, преподаватели и студенты вузов. В рамках форума были зачитаны доклады на темы развития избирательной системы, прозрачности электоральных процессов и продвижения демократических ценностей.

Фото: региональная служба коммуникаций Туркестанской области

Всего в соответствии с планом работы, утвержденным территориальной избирательной комиссией Туркестанской области, по районам и городам проведено около 500 мероприятий. В том числе организованы круглые столы, встречи с членами политических партий, некоммерческих организаций и представителями СМИ, форумы для молодежи. Кроме того, в школах каждого района районными избирательными комиссиями совместно с отделами образования проводились интерактивные мероприятия, такие как викторины, конкурсы, дебаты.

Фото: региональная служба коммуникаций Туркестанской области

Отметим, что население области составляет 2 млн 163 тыс. человек, из которых около 1 млн 192 тыс. являются избирателями.