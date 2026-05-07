События

В Шымкенте прошло масштабное праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества

Фото: акимат Шымкента
В Шымкенте на площади Астана состоялось торжественное мероприятие, посвященное 7 мая – Дню защитника Отечества.

Праздничная программа, организованная на высоком уровне, объединила военнослужащих, представителей правоохранительных органов, ветеранов и жителей города, став ярким проявлением уважения к защитникам страны и укрепления патриотического духа.

Мероприятие началось с построения военнослужащих Шымкентского гарнизона. В ходе праздничного шествия военнослужащие продемонстрировали высокий уровень строевой подготовки, а патриотические композиции создали особую атмосферу единства и гордости за страну.

Государственный флаг Республики Казахстан на площадь торжественно внесли знаменные группы воинской части №35748 Министерства обороны РК и Военного колледжа имени С. Рахимова.

В военном параде приняли участие мотострелковая бригада воинской части 35748, бригада противовоздушной обороны воинской части 10216, авиационная база воинской части 55652, бригада территориальной обороны воинской части 50120, воинская часть 6506 Национальной гвардии Министерства внутренних дел, а также подразделение Военного колледжа имени С. Рахымова и учащиеся военно-патриотического клуба "Жас сарбаз".

В праздничном мероприятии приняли участие аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков, председатель городского маслихата Бахадыр Нарымбетов, ветераны Вооруженных сил и представители общественности. Руководство города вместе с жителями выразило признательность военнослужащим и сотрудникам силовых структур, обеспечивающим мир, стабильность и безопасность страны.

В ходе мероприятия курсанты Военного колледжа имени С. Рахимова продемонстрировали элементы специальной подготовки и приемы рукопашного боя. Кроме того, курсанты колледжа и военнослужащие воинской части 6506 исполнили патриотические песни, придав праздничному вечеру особую атмосферу.

Завершилось празднование гала-концертом с участием творческих коллективов и артистов, подаривших жителям и гостям города яркие эмоции и праздничное настроение.

День защитника Отечества является символом мужества, доблести, верности воинскому долгу и уважения к тем, кто стоит на страже независимости и безопасности государства. Самоотверженная служба военнослужащих и представителей правоохранительных органов служит достойным примером патриотизма и ответственности для подрастающего поколения.

Праздничное мероприятие, прошедшее в Шымкенте, стало важной площадкой для укрепления общественного единства, патриотических ценностей и уважения к защитникам Родины.

Канат Болысбек
