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Общество

Переход на электронные медицинские книжки: все, что нужно знать казахстанцам

Школьный врач, медработник, медик в школе, школьная медсестра, медицинская помощь в школе, медицинский кабинет в школе, медкабинет , фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 10:41 Фото: Zakon.kz
С 1 января 2025 года в Казахстане введен электронный формат личных медицинских книжек (санитарных книжек). Как это изменит процедуру медосмотров, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Согласно данным ведомства за 7 февраля 2025 года, казахстанцы теперь могут получать результаты медосмотра и данные о своей санитарной книжке через сервис E-Densaulyk в мобильном приложении egov mobile.

Это, по словам специалистов, значительно сокращает время прохождения медосмотра и исключает необходимость повторных визитов к терапевту.

При готовности санитарной книжки граждане получают SMS-оповещение с номера 1414.

Преимущества для работодателей

Стоит отметить, что работодатели теперь могут проверять актуальность медицинских книжек сотрудников через бесплатный портал трудовых ресурсов. Это упрощает контроль за соблюдением санитарных норм и предотвращает возможные ошибки.

Кто обязан иметь медицинскую книжку

Электронная система охватывает 15 категорий работников, включая сотрудников общественного питания, аптек, санаториев, а также работников сферы обслуживания и медицинский персонал.

Регулярные медосмотры для этих категорий проводятся раз в год или раз в шесть месяцев.

"С переходом личных медицинских книжек на электронный формат процесс получения их проверки стал проще и быстрее для граждан и работодателей".Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Ранее сообщалось, что для удобства казахстанцев 8 видов медицинских справок переводят с бумажного носителя в электронный формат, включая медицинские книжки и больничные листы.

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Медицинские книжки казахстанцев полностью переведут в онлайн-формат с 2025 года
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Личная медицинская книжка (ЛМК) – это персональный документ, в который заносятся результаты обязательных медицинских осмотров с отметкой о допуске к работе, полностью воспроизводящий вид и информацию в электронно-цифровой форме.

Ранее корреспондент Zakon.kz подробно рассказывал, кто и как будет вести электронные медкнижки. К примеру, при выявлении некорректной записи сведений исправления производятся сотрудником субъекта здравоохранения, которым внесена соответствующая запись, заверенная его личной ЭЦП.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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