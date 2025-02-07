Переход на электронные медицинские книжки: все, что нужно знать казахстанцам
Согласно данным ведомства за 7 февраля 2025 года, казахстанцы теперь могут получать результаты медосмотра и данные о своей санитарной книжке через сервис E-Densaulyk в мобильном приложении egov mobile.
Это, по словам специалистов, значительно сокращает время прохождения медосмотра и исключает необходимость повторных визитов к терапевту.
При готовности санитарной книжки граждане получают SMS-оповещение с номера 1414.
Преимущества для работодателей
Стоит отметить, что работодатели теперь могут проверять актуальность медицинских книжек сотрудников через бесплатный портал трудовых ресурсов. Это упрощает контроль за соблюдением санитарных норм и предотвращает возможные ошибки.
Кто обязан иметь медицинскую книжку
Электронная система охватывает 15 категорий работников, включая сотрудников общественного питания, аптек, санаториев, а также работников сферы обслуживания и медицинский персонал.
Регулярные медосмотры для этих категорий проводятся раз в год или раз в шесть месяцев.
"С переходом личных медицинских книжек на электронный формат процесс получения их проверки стал проще и быстрее для граждан и работодателей".Пресс-служба Министерства здравоохранения РК
Ранее сообщалось, что для удобства казахстанцев 8 видов медицинских справок переводят с бумажного носителя в электронный формат, включая медицинские книжки и больничные листы.
Личная медицинская книжка (ЛМК) – это персональный документ, в который заносятся результаты обязательных медицинских осмотров с отметкой о допуске к работе, полностью воспроизводящий вид и информацию в электронно-цифровой форме.
Ранее корреспондент Zakon.kz подробно рассказывал, кто и как будет вести электронные медкнижки. К примеру, при выявлении некорректной записи сведений исправления производятся сотрудником субъекта здравоохранения, которым внесена соответствующая запись, заверенная его личной ЭЦП.