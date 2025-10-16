#АЭС в Казахстане
Общество

Расширен перечень бесплатных медицинских обследований: что нужно знать

Городской центр крови, донор крови, донорская кровь, донорство крови, сдача крови, переливание крови, анализ, анализы, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 23:04 Фото: Zakon.kz
В Министерстве здравоохранения Казахстана 16 октября рассказали, что изменилось в поликлиниках страны. Одно из нововведений – для населения страны появились новый скрининг для предотвращения рисков улучшения здоровья населения, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в министерстве, в течение последних полутора лет Минздравом проведена масштабная и системная работа по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

А именно, расширены программы скринингов:

  • возраст участников увеличен до 76 лет, тем самым дополнительно охвачено около 1 млн человек;
  • внедрены тесты высокой чувствительности. Таким образом раннее выявление хронических заболеваний выросло в 1,5-2 раза;
  • введен новый скрининг для мужчин 50-76 лет – для раннего выявления нарушений мозгового кровообращения;
  • онкоскрининги включены в пакет ГОБМП – теперь доступны и для 300 тыс. незастрахованных граждан.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 23:04
Скрининги на онкологию будут проводить в рамках ГОБМП

Кроме того для удобства пациентов был увеличен рабочий день участковых врачей.

"Рабочий график продлен до 8 часов, из которых 6 часов отведено на прием пациентов. Это увеличивает доступность приемов для пациентов и сокращает очереди к специалистам", – отметили в Министерстве здравоохранения страны.

Благодаря цифровым решениям доступ к врачам общей практики вырос в 3,5 раза, в том числе и к профильным специалистам.

Также, внедрен принцип бережливого производства. На медиков возложено меньше бумажной нагрузки, чтобы уделить больше времени на пациентов.

Часть функций врача передана медсестре. Как считают в министерстве, это позволило увеличить охват первичной помощью населения с 60% до 80%.

Усилена мотивация специалистов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП):

  • бонусы до 5 МРП за раннее выявление онкозаболеваний и туберкулеза;
  • увеличение стимулирующего компонента в 2 раза;
  • выплаты до 2 млн тенге в квартал за достижение качественных показателей.

В рамках трансформации ПМСП проведено обучение руководителей 687 медицинских организаций и тысяч специалистов по всей стране: 787 врачей общей практики, 978 медсестер, 279 преподавателей колледжей и 697 преподавателей вузов.

Особое внимание уделено охране здоровья матерей и детей.

По данным Минздрава страны, за последний год:

  • младенческая смертность снизилась на 15%;
  • первичная инвалидность – на 7,5%;
  • смертность младенцев на дому – на 22%.

Открываются пансионаты для ухода за роженицами "Салауатты Ана", а также 20 ситуационных центров мониторинга беременных и 100 центров раннего вмешательства. В поликлиниках появляются новые педиатрические отделения.

Целью Министерства здравоохранения стало – сделать систему здравоохранения Казахстана современной, ориентированной на пациента, профилактику и равный доступ для всех.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения подготовило поправки по поводу целевых групп лиц, подлежащих скрининговым исследованиям, а также в правила объема и периодичности проведения данных исследований.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
