Расширен перечень бесплатных медицинских обследований: что нужно знать
Как отметили в министерстве, в течение последних полутора лет Минздравом проведена масштабная и системная работа по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).
А именно, расширены программы скринингов:
- возраст участников увеличен до 76 лет, тем самым дополнительно охвачено около 1 млн человек;
- внедрены тесты высокой чувствительности. Таким образом раннее выявление хронических заболеваний выросло в 1,5-2 раза;
- введен новый скрининг для мужчин 50-76 лет – для раннего выявления нарушений мозгового кровообращения;
- онкоскрининги включены в пакет ГОБМП – теперь доступны и для 300 тыс. незастрахованных граждан.
Кроме того для удобства пациентов был увеличен рабочий день участковых врачей.
"Рабочий график продлен до 8 часов, из которых 6 часов отведено на прием пациентов. Это увеличивает доступность приемов для пациентов и сокращает очереди к специалистам", – отметили в Министерстве здравоохранения страны.
Благодаря цифровым решениям доступ к врачам общей практики вырос в 3,5 раза, в том числе и к профильным специалистам.
Также, внедрен принцип бережливого производства. На медиков возложено меньше бумажной нагрузки, чтобы уделить больше времени на пациентов.
Часть функций врача передана медсестре. Как считают в министерстве, это позволило увеличить охват первичной помощью населения с 60% до 80%.
Усилена мотивация специалистов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП):
- бонусы до 5 МРП за раннее выявление онкозаболеваний и туберкулеза;
- увеличение стимулирующего компонента в 2 раза;
- выплаты до 2 млн тенге в квартал за достижение качественных показателей.
В рамках трансформации ПМСП проведено обучение руководителей 687 медицинских организаций и тысяч специалистов по всей стране: 787 врачей общей практики, 978 медсестер, 279 преподавателей колледжей и 697 преподавателей вузов.
Особое внимание уделено охране здоровья матерей и детей.
По данным Минздрава страны, за последний год:
- младенческая смертность снизилась на 15%;
- первичная инвалидность – на 7,5%;
- смертность младенцев на дому – на 22%.
Открываются пансионаты для ухода за роженицами "Салауатты Ана", а также 20 ситуационных центров мониторинга беременных и 100 центров раннего вмешательства. В поликлиниках появляются новые педиатрические отделения.
Целью Министерства здравоохранения стало – сделать систему здравоохранения Казахстана современной, ориентированной на пациента, профилактику и равный доступ для всех.
Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения подготовило поправки по поводу целевых групп лиц, подлежащих скрининговым исследованиям, а также в правила объема и периодичности проведения данных исследований.