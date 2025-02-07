Топ-3 самых востребованных госуслуг среди казахстанцев в 2024 году

В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 7 февраля 2025 года, рассказали, за какими государственными услугами казахстанцы чаще всего обращались в прошлом году, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации госкорпорации, в 2024 году ЦОНы и спецЦОНы оказали более 15 млн госуслуг, из которых свыше 8 млн – через секторы самообслуживания.

"В топ-3 услуг вошли: регистрация транспортных средств,

оформление паспортов и удостоверений личности,

получение и отзыв ЭЦП", – перечислили в "Правительстве для граждан".

По их данным, наибольшее количество обращений зафиксировано в Алматы, Астане, Шымкенте и Туркестанской области.

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Ранее в госкорпорации назвали топ-3 пособий и выплат, за которыми казахстанцы чаще всего обращались в 2024 году.