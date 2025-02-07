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Общество

Топ-3 самых востребованных госуслуг среди казахстанцев в 2024 году

Топ-3 самых востребованных госуслуг среди казахстанцев в 2024 году, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 11:25 Фото: Telegram/gov4c_resmi
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 7 февраля 2025 года, рассказали, за какими государственными услугами казахстанцы чаще всего обращались в прошлом году, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации госкорпорации, в 2024 году ЦОНы и спецЦОНы оказали более 15 млн госуслуг, из которых свыше 8 млн – через секторы самообслуживания.

"В топ-3 услуг вошли:

  • регистрация транспортных средств,
  • оформление паспортов и удостоверений личности,
  • получение и отзыв ЭЦП", – перечислили в "Правительстве для граждан".

По их данным, наибольшее количество обращений зафиксировано в Алматы, Астане, Шымкенте и Туркестанской области.

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Ранее в госкорпорации назвали топ-3 пособий и выплат, за которыми казахстанцы чаще всего обращались в 2024 году.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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