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Общество

Самая популярная госуслуга: как и за сколько казахстанцы оформляли документы в 2026 году

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, паспорт, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 13:45 Фото: gov4c.kz
10 августа 2026 года в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" привели интересную статистику, уточнив, что получение удостоверения личности и паспорта остается одной из самых востребованных государственных услуг среди казахстанцев, сообщает Zakon.

Так, за первое полугодие 2026 года казахстанцам было выдано более 1,5 млн удостоверений личности и паспортов.

При этом наибольшее количество было в разгар сезона отпусков и путешествий – в июне выдано более 269 тысяч.

Далее специалисты подробно остановились на том, как подготовиться к оформлению паспорта и удостоверения личности в ЦОНе, чтобы получить услугу быстро и без лишних сложностей.

Получение паспорта

Для оформления паспорта необходимо обратиться в любой ЦОН независимо от места регистрации, так как услуга оказывается по принципу экстерриториальности.

При первичном получении паспорта достаточно предъявить удостоверение личности. Если срок действия паспорта подходит к концу, рекомендуется заменить его заранее. При этом штрафа за несвоевременную замену или просрочку паспорта не будет. Оформить услугу можно через оператора или через терминал документирования.

При оформлении паспорта совершеннолетние граждане могут выбрать документ на 36 или 48 страниц.

Стоимость государственной пошлины для паспорта в 36 страниц составляет 34 600 тенге, для 48 страниц – 51 900 тенге. Для детей до 16 лет можно оформить паспорт на 24 страницы стоимостью 17 300 тенге.

Срок изготовления документа составляет 15 рабочих дней. При необходимости можно воспользоваться услугой ускоренного оформления.

В городах Астана, Алматы, Шымкент и Актобе доступны три категории ускоренного оформления паспорта – за 1 день, за 3 дня или 7 рабочих дней. В областных центрах срок ускоренного изготовления составляет 3 рабочих дня, а в районах и городах областей – 7 рабочих дней. День оформления заявки не входит в срок оказания государственной услуги.

Услуга ускоренного оформления предоставляется за дополнительную плату в соответствии с действующими тарифами.

Для оформления паспорта ребенку потребуется свидетельство о его рождении, удостоверение личности одного из родителей и документ, подтверждающий оплату государственной пошлины. При подаче заявления на оформление детского паспорта присутствие одного из родителей обязательно.

Получение удостоверения личности

Удостоверение личности казахстанца оформляется по достижении 16-летнего возраста.

При первичном получении удостоверения личности и его замене после окончания срока действия платить государственную пошлину не нужно. Если документ был утерян, размер государственной пошлины составляет 865 тенге.

При необходимости удостоверение личности также можно оформить в ускоренном порядке, выбрав одну из действующих категорий срочности.

Ранее сотрудники корпорации подсказали казахстанцам, как правильно оформить гараж в собственность.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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