Названа самая популярная госуслуга среди казахстанцев
За восемь лет госкорпорация оказала более 302 млн государственных услуг. Через "Правительство для граждан" сегодня можно получить 1281 вид услуг. Из них 41 оказывают в "бумажном" формате, 486 – в бумажно-электронном и 754 – в электронном виде.
"Лидером госуслуг по итогам 2023 года стала выдача электронной цифровой подписи – ее заказали 3,4 млн раз. На втором месте – регистрация транспортных средств, на третьем – выдача водительских удостоверений", – рассказали в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".
Как отмечается, "Правительство для граждан" сегодня – это 263 ЦОНа и 30 спецЦОНов с 25 автодромами (с учетом спецсекторов), семь центров миграционных услуг и 35 секторов (отделения, оказывающие самые востребованные услуги) ЦОН по всей стране.
"По поручению министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в сотрудничестве с другими ведомствами мы объединим все платформы по оказанию госуслуг в единое пространство. ИИС ЦОН 2.0, контакт-центр 1414, eGov.kz, eGov mobile на смартфоне, на домашнем компьютере, на мониторе оператора будут иметь единый интерфейс и единые процессы – можно начать и продолжать услугу с любого устройства и в любом месте", – рассказал председатель правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Арман Кенжегалиев.
Среди знаковых проектов "Правительства для граждан":
- запуск мобильного приложения "ЦОН";
- создание системы "Единый государственный кадастр недвижимости";
- передача функций РАГС Госкорпорации;
- создание сети connection points – точек доступа к государственным услугам в общественных местах, например, в торговых центрах;
- внедрение системы ПДД 3.0 при сдаче экзаменов на знание правил дорожного движения.
"Правительство для граждан" отмечает восьмую годовщину со дня создания. 7 апреля 2016 года в органах юстиции зарегистрировали новое некоммерческое акционерное общество, задачей которого было "принимать заявления на оказание государственных услуг и выдавать результаты по принципу одного окна", – напомнили в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".
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🎉7 апреля Госкорпорации исполнилось 8 лет! 💫За это время мы оказали более 302 миллионов госуслуг, реализовали инновационные проекты, запустили новые информационные системы и свое приложение "ЦОН". И это только малая часть нашей работы. ⚜️Мы еще молоды, верим, что впереди нас ждут еще много достижений!♬ оригинальный звук - gosuslugi.kz
Ранее сообщалось, что в Казахстане обновили правила работы "Правительства для граждан". Подробности здесь.
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