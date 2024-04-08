Названа самая популярная госуслуга среди казахстанцев

В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали, какая государственная услуга является самой популярной среди казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

За восемь лет госкорпорация оказала более 302 млн государственных услуг. Через "Правительство для граждан" сегодня можно получить 1281 вид услуг. Из них 41 оказывают в "бумажном" формате, 486 – в бумажно-электронном и 754 – в электронном виде.

"Лидером госуслуг по итогам 2023 года стала выдача электронной цифровой подписи – ее заказали 3,4 млн раз. На втором месте – регистрация транспортных средств, на третьем – выдача водительских удостоверений", – рассказали в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Как отмечается, "Правительство для граждан" сегодня – это 263 ЦОНа и 30 спецЦОНов с 25 автодромами (с учетом спецсекторов), семь центров миграционных услуг и 35 секторов (отделения, оказывающие самые востребованные услуги) ЦОН по всей стране.

"По поручению министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в сотрудничестве с другими ведомствами мы объединим все платформы по оказанию госуслуг в единое пространство. ИИС ЦОН 2.0, контакт-центр 1414, eGov.kz, eGov mobile на смартфоне, на домашнем компьютере, на мониторе оператора будут иметь единый интерфейс и единые процессы – можно начать и продолжать услугу с любого устройства и в любом месте", – рассказал председатель правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Арман Кенжегалиев.

Среди знаковых проектов "Правительства для граждан":

запуск мобильного приложения "ЦОН";

создание системы "Единый государственный кадастр недвижимости";

передача функций РАГС Госкорпорации;

создание сети connection points – точек доступа к государственным услугам в общественных местах, например, в торговых центрах;

внедрение системы ПДД 3.0 при сдаче экзаменов на знание правил дорожного движения.

"Правительство для граждан" отмечает восьмую годовщину со дня создания. 7 апреля 2016 года в органах юстиции зарегистрировали новое некоммерческое акционерное общество, задачей которого было "принимать заявления на оказание государственных услуг и выдавать результаты по принципу одного окна", – напомнили в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

@gosuslugi.kz 🎉7 апреля Госкорпорации исполнилось 8 лет! 💫За это время мы оказали более 302 миллионов госуслуг, реализовали инновационные проекты, запустили новые информационные системы и свое приложение "ЦОН". И это только малая часть нашей работы. ⚜️Мы еще молоды, верим, что впереди нас ждут еще много достижений! ♬ оригинальный звук - gosuslugi.kz

Ранее сообщалось, что в Казахстане обновили правила работы "Правительства для граждан". Подробности здесь.