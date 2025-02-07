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Общество

Заявление по Программе рефинансирования ипотечных займов сделали в АРРФР

Тенге, ипотека, аренда жилья, покупка квартиры, дома, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 17:35 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 7 февраля 2025 года сделали заявление касательно распространяемой в соцсетях информации о Программе рефинансирования ипотечных займов, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, в социальных сетях распространяется информация о возможных финансовых нарушениях.

"В частности, хищении средств при реализации Программы. Информация не соответствует действительности. Агентство рекомендует доверять официальным источникам информации и оставляет за собой право в случае дальнейшего распространения недостоверной информации обратиться в суд", – сказано в распространенном сообщении.

В АРРФР напомнили, что с целью смягчения последствий финансового кризиса с 2015 года реализуется Программа рефинансирования ипотечных займов, направленная на сохранение жилья и значительное снижение долговой нагрузки заемщиков.

"Благодаря реализации программы помощь государства в рефинансировании проблемных ипотечных займов по льготной ставке не более 3% годовых получили 48,4 тысяч человек на общую сумму 318,2 млрд тенге, займы в иностранной валюте конвертировались по курсу Нацбанка на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за доллар США). При этом банками списана задолженность по вознаграждению, неустойке (пене, штрафам) на сумму 248,3 млрд тенге", – проинформировали в АРРФР.

Кроме того, для усиления защиты социально уязвимых слоев населения в рамках программы реализованы дополнительные меры поддержки в виде снижения долговой нагрузки, а также возврата в собственность единственного жилья с баланса банков. Помощь государства получили 10,6 тысяч заемщиков.

"В целях обеспечения контроля за целевым использованием государственных средств банки обязаны на ежемесячной основе предоставлять отчеты. Кроме того, для обеспечения прозрачности за реализацией программы во всех регионах страны работают комиссии по рассмотрению жалоб ипотечных заемщиков. В их состав вошли представители общественных объединений, представляющих интересы ипотечных заемщиков, ассоциации финансистов Казахстана, Агентства, местных исполнительных органов", – добавили в ведомстве.

Ранее специалисты опровергли распространяемую в Казнете информацию о том, что якобы создана специальная служба для возврата средств, похищенных лжеброкерами.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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