Врачи: Казахстан не уступает Южной Корее и Германии по онкологическому лечению

Заместитель председателя правления по стратегическому развитию, науки и образовательной деятельности ННОЦ Оксана Шатковская на брифинге 8 февраля 2025 года рассказала, какова статистика выживаемости у тех, кто выезжает на лечение рака за рубеж, сообщает Zakon.kz.

Оксана Шатковская говорит, что за границу уезжают те, кто уверен, что там их вылечат, применяя более современные технологии. По ее данным, ежегодно выезжают за онкологической помощью около 6 тыс. казахстанцев, большая часть из которых дети, которые нуждаются в пересадке костного мозга и каких-то других операциях. Взрослых из них составляет всего 30-35% и они чаще всего уезжают за "рутинной помощью", то есть за химиотерапией, хирургическим лечением либо облучением.

При этом спикер отметила, что Казахстан шагнул далеко вперед в этом направлении.

"На сегодня хочу сказать уверено и достоверно, что в нашей стране есть все методы лечения онкологии, которые есть в Южной Корее, Турции или Германии. Учитывая возможности нашего центра сегодня – это протонная терапия, ядерная медицина, проведение малекулярно-генетических исследований. Да, мы только начинаем, но эти возможности есть. У нас есть клинические протоколы, которые рекомендованы и разработаны в соответствии с международными стандартами, то есть те технологии и лекарства, которые применяются в Южной Корее, они не отличаются от тех стандартов, технологий и лекарств, которые применяются у нас. Я хочу сказать, что очень большое заблуждение, что те кто пролечился за границей, живет дольше, чем тот, кто лечится здесь", – сказала она.

Врач добавила, что ежегодно диагноз "онкология" ставится 40 тыс. пациентам и только малая часть из них выезжает на лечение за рубеж.

"Большая часть лечатся дома и лечатся достаточно успешно. Если пациент уезжает на лечение за рубеж с достаточно в сложном состоянии, то его и там не вылечат, к сожалению. Потому что есть общие правила онкологии, которые говорят о том, что чем раньше поставлен диагноз и чем раньше начато правильное лечение, тем больше шансов выжить. Поэтому выживаемость пациентов, которые получили лечение за рубежом, в том числе в Корее не выше, чем у тех, кто лечатся у нас", – заверила специалист.

Отмечается, что в Казахстане увеличивается пятилетняя выживаемость онкопациентов. Так, если в 2004 году этот показатель не превышал 42%, то сегодня он достиг 57%, что почти на уровне Европейских стран: там этот показатель равен 60% и выше.

7 февраля 2025 года сообщалось, что исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско создали жировые клетки, которые помогают замедлить рост раковых опухолей.