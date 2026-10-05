Онколог предупредила о признаке рака груди, который часто игнорируют женщины

Онколог Ханна Нотон назвала женщинам наиболее часто игнорируемый признак рака молочной железы, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, на наличие заболевания могут указать ямочки и складки на коже груди.

"Основная опухоль может давить на окружающие ткани молочной железы и поддерживающие структуры, заставляя кожу втягиваться. Это приводит к появлению видимого углубления или изменению контура груди – иногда даже тогда, когда отчетливая опухоль не ощущается", – рассказала она в беседе с журналистами Parade.

Нотон добавила: изменение может выглядеть как небольшая вмятина на груди, которая становится более заметной при определенных движениях или поднятии рук, и при этом не обязательно вызывает дискомфорт.

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