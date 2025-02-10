Алматы и Шымкент накроют туман с морозом до –12°С

Фото: Zakon.kz

Синоптики предоставили прогноз погоды с 11 по 13 февраля 2025 года в трех крупнейших городах Казахстана. По данным специалистов РГП "Казгидромет", если в Астане температура опустится до 18 градусов мороза, то в Алматы и Шымкенте прогнозируют туман и гололед, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 11 февраля: переменная облачность, временами небольшой снег. Ночью и утром туман. Порывы ветра поднимутся до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18, днем 4-6 мороза.

переменная облачность, временами небольшой снег. Ночью и утром туман. Порывы ветра поднимутся до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18, днем 4-6 мороза. 12 февраля: переменная облачность, днем снег, низовая метель. Днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 6-8 мороза.

переменная облачность, днем снег, низовая метель. Днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 6-8 мороза. 13 февраля: переменная облачность, временами снег, метель. Ожидается сильный ветер. Температура воздуха ночью 9-11, днем 3-5 мороза. Прогноз погоды по Алматы 11 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 10-12 мороза, днем 0-2 тепла.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 10-12 мороза, днем 0-2 тепла. 12 февраля: переменная облачность, во второй половине дня осадки (преимущественно снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 8-10 мороза, днем 0-2 тепла.

переменная облачность, во второй половине дня осадки (преимущественно снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 8-10 мороза, днем 0-2 тепла. 13 февраля: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Порывы ветра поднимутся до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 мороза, днем 0-2 тепла. Прогноз погоды по Шымкенту 11 февраля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Порывы ветра поднимутся до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 0-2 тепла.

переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Порывы ветра поднимутся до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 0-2 тепла. 12 февраля: облачно, осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 0-2 тепла.

облачно, осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 0-2 тепла. 13 февраля: облачно, осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 3-5 тепла. C прогнозом погоды по всему Казахстану на три дня можно ознакомиться по этой ссылке.

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