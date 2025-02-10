Морозы и снегопады не отступают: прогноз погоды в Казахстане на 11-13 февраля

На большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода. Об этом говорится в прогнозе погоды на 11-13 февраля 2025 года, который корреспонденту Zakon.kz предоставили в РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в ближайшие дни погоду в северных областях республики будет формировать ложбина северного циклона, а южные регионы будут под воздействием южного циклона.

"В связи с этим ожидается снег, метель, в дневные часы на юге и юго-востоке страны прогнозируются смешанные осадки в виде мокрого снега и дождя, с гололедными явлениями. По республике ожидается усиление ветра, туман". РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, преобладающая температура воздуха ожидается:

на западе ночью -5-13°С, днем -6°С +1°С;

на юго-западе ночью -1-9°С, днем -3°С +2°С;

на северо-западе минимальная температура повысится от -10-18°С до -7-16°С, максимальная температура будет в пределах -3-10°С;

на севере колебание температуры ночью от -7-20°С до -10-22°С, днем понижение температуры от -2-8°С до -5-11°С;

на востоке и в центре прогнозируется повышение от -10-23°С до -7-18°С;

в южных областях повышение от -5-13°С до 0-10°С, днем от -5°С +5°С до -1°С +7°С;

на юго-востоке повышение ночью от -5-25°С до -3-20°С, днем температурный фон -5°С +5°С;

в горных районах -6-11°С.

О том, какая погода ждет казахстанцев 10 февраля 2025 года, можете узнать по ссылке.