#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
511.18
530.6
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
511.18
530.6
5.28
Общество

Морозы и снегопады не отступают: прогноз погоды в Казахстане на 11-13 февраля

Снег, снегопад, зима, ветер, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 12:11 Фото: freepik
На большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода. Об этом говорится в прогнозе погоды на 11-13 февраля 2025 года, который корреспонденту Zakon.kz предоставили в РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в ближайшие дни погоду в северных областях республики будет формировать ложбина северного циклона, а южные регионы будут под воздействием южного циклона.

"В связи с этим ожидается снег, метель, в дневные часы на юге и юго-востоке страны прогнозируются смешанные осадки в виде мокрого снега и дождя, с гололедными явлениями. По республике ожидается усиление ветра, туман".РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, преобладающая температура воздуха ожидается:

  • на западе ночью -5-13°С, днем -6°С +1°С;
  • на юго-западе ночью -1-9°С, днем -3°С +2°С;
  • на северо-западе минимальная температура повысится от -10-18°С до -7-16°С, максимальная температура будет в пределах -3-10°С;
  • на севере колебание температуры ночью от -7-20°С до -10-22°С, днем понижение температуры от -2-8°С до -5-11°С;
  • на востоке и в центре прогнозируется повышение от -10-23°С до -7-18°С;
  • в южных областях повышение от -5-13°С до 0-10°С, днем от -5°С +5°С до -1°С +7°С;
  • на юго-востоке повышение ночью от -5-25°С до -3-20°С, днем температурный фон -5°С +5°С;
  • в горных районах -6-11°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 12:11
Резкие перепады температуры от +15 до -35 и снегопады: прогноз погоды на февраль в Казахстане
, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 12:11

О том, какая погода ждет казахстанцев 10 февраля 2025 года, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Главного судью района подозревают в коррупции в Жетысуской области
Общество
12:39, Сегодня
Главного судью района подозревают в коррупции в Жетысуской области
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: