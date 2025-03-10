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Общество

Прогноз на 11-13 марта: в Астане бушуют метели, в Алматы – туман, в Шымкенте – 19°С тепла

Шымкент, виды Шымкента, город Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 15:10 Фото: primeminister.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" подробно рассказали о погоде в трех крупнейших городах страны. Так, с 11 по 13 марта 2025 года теплые дни ожидаются в Шымкенте, ветер и морозы в Астане, в Алматы же прогнозируют туман и гололед, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 11 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром порывы ветра поднимутся до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5-7, днем -2-4°С.
  • 12 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -12-14, днем -3-5°С.
  • 13 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -8-10, днем 0-2°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 11 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 0-2, днем +8+10°С.
  • 12 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 0-2, днем +6+8°С.
  • 13 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 0-2, днем +8+10°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 11 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1+3, днем +14+16°С.
  • 12-13 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5, днем +17+19°С.

Ранее в Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы обратились c важным предупреждением к горожанам и автовладельцам. С ним можно ознакомиться по этой ссылке.

Пока алматинцев предупреждают о непогоде, в Астане уже разыгрался буран. Коммунальным службам приходится функционировать в бесперебойном усиленном режиме. К примеру, с утра 10 марта 2025 года на уборку снега в столице вышли почти 2 600 дорожных рабочих и 1 645 единиц спецтехники.

Также, по последним данным, в аэропорту зафиксирована задержка 14 рейсов.

О погоде по всей стране на 11, 12 и 13 марта можно прочитать подробно тут.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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