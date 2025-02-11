Цены на электроэнергию завышали в Мангистауской области

Прокуратура Бейнеуского района в Мангистауской области выявила факт незаконного завышения цен на подключение электроэнергии ГКП "Бейнеуэнергосервис", сообщает Zakon.kz.

Во время анализа установлено, что предприятие незаконно взимало с населения и предпринимателей завышенные суммы за подключение электроэнергии.

Примером является случай с ИП "Ермагамбетова", с которого было взыскано более 160 тысяч тенге, из которых незаконно за счет неконтролируемых затрат было взыскано 70 тысяч тенге за подключение здания к электросети на 380 вольт.

По акту надзора прокуратуры произведен перерасчет затрат на подключение электрической энергии: для населения стоимость подключения была снижена на 36%, а для предпринимателей – на 61% (380 вольт) и 52% (220 вольт). Руководство предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности за необоснованное увеличение тарифов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане зафиксировали самый резкий рост базовой инфляции за последние два года.

