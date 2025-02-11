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Общество

Цены на электроэнергию завышали в Мангистауской области

Работники электростанции, электричество, электроэнергия, электроэнергетика, линии электропередач , фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 07:40 Фото: Zakon.kz
Прокуратура Бейнеуского района в Мангистауской области выявила факт незаконного завышения цен на подключение электроэнергии ГКП "Бейнеуэнергосервис", сообщает Zakon.kz.

Во время анализа установлено, что предприятие незаконно взимало с населения и предпринимателей завышенные суммы за подключение электроэнергии.

Примером является случай с ИП "Ермагамбетова", с которого было взыскано более 160 тысяч тенге, из которых незаконно за счет неконтролируемых затрат было взыскано 70 тысяч тенге за подключение здания к электросети на 380 вольт.

По акту надзора прокуратуры произведен перерасчет затрат на подключение электрической энергии: для населения стоимость подключения была снижена на 36%, а для предпринимателей – на 61% (380 вольт) и 52% (220 вольт). Руководство предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности за необоснованное увеличение тарифов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане зафиксировали самый резкий рост базовой инфляции за последние два года.

Аксинья Титова
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