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Общество

Найдено село в Казахстане, которое полностью отказалось от алкоголя

Найдено село в Казахстане, которое полностью отказалось от алкоголя, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 09:50 Фото: YouTube/PolisiaKz
⁠В Департаменте полиции Туркестанской области рассказали про село, жители которого полностью отказались от продажи алкоголя. Это, как отметили сотрудники полиции, положительно сказалось на правопорядке и безопасности, сообщает Zakon.kz.

Речь о селе Мадениет, расположенном в Сарыагашском районе. В нем проживает около 1500 человек.

"За два года в селе не было совершено ни одного преступления", – отметил участковый инспектор Мурат Толегенов.

Также полицейский проводит разъяснительную работу по профилактике правонарушений.

Недавно село было включено в проект "Село без алкоголя", и инициативу поддержали местные жители, старейшины и активисты.

Начальник управления местной полицейской службы (МПС) ДП Туркестанской области Ермек Усербаев подчеркнул, что отказ от алкоголя способствует укреплению традиционных ценностей и формированию здорового образа жизни.

Этот шаг жителей района демонстрирует их стремление к безопасному обществу, что укрепляет семейные ценности, улучшает качество жизни и повышает доверие к работе полиции.

"В Туркестанской области жители 27 сел приняли решение отказаться от продажи алкоголя, что положительно сказалось на правопорядке и безопасности. В населенных пунктах, где не продают спиртное, за последние годы не было зарегистрировано ни одного преступления", – заключили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

3 июля 2024 года мы писали, что в Казахстане нашли самый трезвый округ. Подробнее об этом по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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