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Общество

Жители двух сел в Казахстане полностью отказались от алкоголя

два села, Казахстан, отказ, алкоголь, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 15:41 Фото: pixabay
Жители в селах Жамбыл и Шагырсай на севере Казахстана полностью отказались от употребления и продажи алкоголя. Об этом стало известно из заявления областной прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

"На сходах в обоих селах все присутствующие единогласно поддержали инициативу о переходе к здоровому образу жизни", – говорится в публикации ведомства.

Местные магазины в свою очередь откликнулись на решение сельчан – предприниматели добровольно исключили алкогольную продукцию из ассортимента и прекратили ее завоз.

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 15:41
Определен возраст, когда стоит отказаться от алкоголя

2 апреля 2025 года генеральный прокурор Берик Асылов заявил, что по стране сотни сел добровольно отказываются от реализации спиртного. По его словам, это осознанный выбор простых людей.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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