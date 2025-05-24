Жители двух сел в Казахстане полностью отказались от алкоголя
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Жители в селах Жамбыл и Шагырсай на севере Казахстана полностью отказались от употребления и продажи алкоголя. Об этом стало известно из заявления областной прокуратуры, сообщает Zakon.kz.
"На сходах в обоих селах все присутствующие единогласно поддержали инициативу о переходе к здоровому образу жизни", – говорится в публикации ведомства.
Местные магазины в свою очередь откликнулись на решение сельчан – предприниматели добровольно исключили алкогольную продукцию из ассортимента и прекратили ее завоз.
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2 апреля 2025 года генеральный прокурор Берик Асылов заявил, что по стране сотни сел добровольно отказываются от реализации спиртного. По его словам, это осознанный выбор простых людей.
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