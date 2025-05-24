Жители двух сел в Казахстане полностью отказались от алкоголя

Жители в селах Жамбыл и Шагырсай на севере Казахстана полностью отказались от употребления и продажи алкоголя. Об этом стало известно из заявления областной прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

"На сходах в обоих селах все присутствующие единогласно поддержали инициативу о переходе к здоровому образу жизни", – говорится в публикации ведомства.

Местные магазины в свою очередь откликнулись на решение сельчан – предприниматели добровольно исключили алкогольную продукцию из ассортимента и прекратили ее завоз.

Материал по теме Определен возраст, когда стоит отказаться от алкоголя

2 апреля 2025 года генеральный прокурор Берик Асылов заявил, что по стране сотни сел добровольно отказываются от реализации спиртного. По его словам, это осознанный выбор простых людей.