Назван размер первого повышения стоимости бензина в Казахстане

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев 29 января 2025 года на брифинге ведомства назвал сумму, на сколько повысится стоимость литра бензина в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

С его слов, ожидается, что рынок будет регулировать ситуацию.

"Государство будет выступать ограничителем в целях недопущения роста цен на нефтепродукты. Это подразумевает процесс либерализации. У государства есть все необходимые механизмы. Как вы знаете, антимонопольное агентство может начать расследование, если та или иная сеть начнет получать высокий монопольный доход", – дополнил он.

Он озвучил, что по их прогнозам, первое повышение составит не более 5 тенге.

"На этот индикатор мы ориентируем участников рынка. Далее будем экстренно реагировать на каждый случай, если увидим, что цены растут слишком резко", – сказал министр.

27 января 2025 года министр энергетики утвердил приказ об отмене государственного регулирования цен на бензин и дизтопливо в Казахстане.