Назван размер первого повышения стоимости бензина в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев 29 января 2025 года на брифинге ведомства назвал сумму, на сколько повысится стоимость литра бензина в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.
С его слов, ожидается, что рынок будет регулировать ситуацию.
"Государство будет выступать ограничителем в целях недопущения роста цен на нефтепродукты. Это подразумевает процесс либерализации. У государства есть все необходимые механизмы. Как вы знаете, антимонопольное агентство может начать расследование, если та или иная сеть начнет получать высокий монопольный доход", – дополнил он.
Он озвучил, что по их прогнозам, первое повышение составит не более 5 тенге.
"На этот индикатор мы ориентируем участников рынка. Далее будем экстренно реагировать на каждый случай, если увидим, что цены растут слишком резко", – сказал министр.
27 января 2025 года министр энергетики утвердил приказ об отмене государственного регулирования цен на бензин и дизтопливо в Казахстане.
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