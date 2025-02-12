Цифровая юстиция: как Казахстан повышает правовую грамотность и доступность юридической помощи

В рамках исполнения поручений президента о необходимости повышать правовую культуру людей, культивировать в общественном сознании созидательные ценности Министерство юстиции регулярно проводит разъяснительную работу по повышению правовой грамотности населения, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве 12 февраля 2025 года, в 2024 году запущены акции "Народный юрист", "Юстиция консультирует", "День открытых дверей", "Дни бесплатной юридической помощи" по предоставлению правовой помощи и консультаций, встречи с населением во всех регионах.

"За прошлый год во всех регионах республики было проведено 1 310 консультативно-разъяснительных мероприятий с общим охватом более 100 тыс. человек. С целью повышения правовой грамотности жителей сельских населенных пунктов открыты около 2000 "Кабинетов права", которые функционируют на базе уголков Egov в зданиях районных, сельских клубов, в центрах досуга и т.д. Кабинеты имеют полное техническое оснащение с доступом к ИПС "Әділет", БД "Закон" для ознакомления с действующими нормативными правовыми актами, а также доступом к информационным системам (e-otinish, портал "Открытые НПА" и т.д.)", – рассказали в Минюсте.

Кроме того, была запущена единая информационная система юридической помощи E-ZanKomegi, предназначенная для предоставления и получения юридических услуг в онлайн режиме на сайте eup.kz. Также доступно мобильное приложение Zan Komegi, в рамках которого граждане могут получать ответы на интересующие их правовые вопросы посредством видеозвонка.

"Более 472 тыс. граждан получили квалифицированную юридическую помощь через более 2000 тыс. адвокатов и юридических консультантов в системе Zan Komegi. Помимо этого функционирует единая нотариальная информационная система "Е-нотариат", которая предоставляет возможность выдачи всех видов доверенностей и согласий супругов, за исключением распоряжений имущества в онлайн режиме посредством видеозвонка. Данной услугой воспользовались 176 тыс. наших граждан", – продолжили в министерстве.

С целью исключения неправомерных действий в стране начали применять биометрическую идентификацию клиентов при подписании заявлений через сервис QR-подписание. Результаты услуг доступны в сервисе "Цифровые документы" EgovMobile в режиме 24/7.

"Так, благодаря этой услуге граждане Казахстана смогли законно оформить около 168 тыс. доверенностей и 67,5 тыс. согласий супругов, не посещая нотариуса", – отметили в Минюсте.

Еще одним из важных достижений является внедрение "Робота судебного исполнителя". Так, в случае несвоевременной уплаты административных штрафов до 20 МРП уполномоченный орган передает сведения Роботу судебному исполнителю, который возбуждает производство без участия частного судебного исполнителя. После возбуждения производства граждане получают СМС сообщения от 1414 и push-уведомления в EGovMobile с детальной информацией о деле, тем самым граждане освобождены от дополнительной оплаты 25% от суммы штрафа и визитов к судебным исполнителя, так как все действия производятся онлайн.

"С момента запуска Цифрового судебного исполнителя по сегодняшний день возбуждено свыше 109 тыс. исполнительных производств на сумму 2,2 млрд тг. Сумма экономии составила 550 млн тг в пользу граждан". Министерство юстиции

В 2025 году планируется улучшить работу органов юстиции, чтобы сделать жизнь людей проще и удобнее в цифровую эпоху, а также сэкономить время и деньги.

Основные изменения:

в 2025 году более 300 тыс. граждан планируется обучить правовой грамотности;

ИИ-помощник "Айтеке" – внедрение чат-бота для простых юридических консультаций и помощи в сборе документов;

компетенция Робота-судебного исполнителя расширится и порог размера задолженности, которым он будет заниматься, вырастет с 20 до 40 МРП, что сэкономит гражданам до 12,2 млрд тенге в год.

Эти инструменты будут отличаться легкостью в использовании, оперативностью и доступностью в любое время суток.

В Минюсте уверены, что принимаемые меры способствуют укреплению сознания граждан по правовой грамотности и улучшению понимания своих прав и обязанностей. В результате работ по упрощению услуг казахстанцы экономят время и деньги, повышается доступность и удобство в получении данных услуг, а также упразднят административные барьеры, делая процесс более прозрачным и эффективным.