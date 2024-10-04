Президент: Судебные заседания онлайн повышают правовую культуру граждан

Проведение судебных заседаний в онлайн-формате повышает правовую культуру граждан и служит делу утверждения принципа закона и порядка, сообщает Zakon.kz.

Об этом сказал президент Казахстана. По его словам, в этом году впервые начали трансляцию судебных заседаний в онлайн-формате. В видеорежиме уже состоялось два судебных процесса.

"Судебные дела на глазах у миллионов людей велись максимально открыто. Считаю, что данное новшество укрепило доверие общества к судебной системе и ведет к усилению требований к судьям и обвинителям", – сказал Касым-Жомарт Токаев 4 октября на IX съезде судей РК.

Он отметил, что стороны, участвующие в суде, могут открыто высказывать свои позиции и предложения. Подобная положительная практика должна применяться в ходе судебных заседаний, добавил президент.

"Здесь есть еще один позитивный момент – рост правосознания граждан. Выше стал и интерес к профессии юриста. Молодые люди стали равняться на известных специалистов из различных отраслей права, что позволяет продвигать в обществе профессионализм", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что внедрение цифровых технологий позволило значительно упростить участие граждан в судебном процессе и повысило прозрачность деятельности суда. В Казахстане действуют информационные системы, с помощью которых судьи могут ознакомиться с решениями других судов. Это способствует вынесению справедливых судебных решений.

"Несомненно, важной задачей остается упрощение судопроизводства, в том числе с помощью инновационных технологий и искусственного интеллекта", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент сообщил, что небольшие районные суды объединят в Казахстане.