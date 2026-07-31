#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
474.63
544.5
5.92
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
474.63
544.5
5.92
События

В Таразе в рамках акции "Правовая аптека" жителям оказана бесплатная юридическая помощь

юристы, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 16:54 Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
В Таразе в рамках реализации принципа "Закон и порядок" проведена акция "Правовая аптека", направленная на повышение правовой грамотности населения и обеспечение доступности квалифицированной юридической помощи.

Организатором мероприятия выступила прокуратура города Тараз с участием представителей уполномоченных государственных органов.

Акция состоялась в торгово-развлекательном центре MART, который является одним из наиболее посещаемых общественных мест города. Такой формат позволил жителям напрямую обратиться к представителям государственных органов, получить необходимые разъяснения по правовым вопросам, а также обсудить пути решения имеющихся проблем.

юристы, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 16:54

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В ходе общественного приема гражданам были предоставлены бесплатные юридические консультации по вопросам социальной защиты, жилищных отношений, земельного законодательства, предпринимательства, образования, трудовых отношений, налогового законодательства, уголовного и административного права. Кроме того, участникам акции были разъяснены нормы действующего законодательства, порядок защиты своих прав и законных интересов, а также механизмы обращения в компетентные государственные органы.

юристы, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 16:54

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

По итогам акции квалифицированную правовую помощь получили более 200 жителей региона. Гражданам были даны исчерпывающие ответы на поступившие вопросы, а по более чем 50 проблемным обращениям приняты соответствующие решения с участием компетентных государственных органов. Ряд вопросов, требующих дополнительного рассмотрения, взят на контроль ответственными ведомствами.

юристы, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 16:54

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Проведение подобных мероприятий способствует укреплению правовой культуры населения, повышению уровня доверия граждан к государственным органам, развитию открытого диалога между обществом и государством, а также реализации принципа верховенства закона.

По завершении акции жители положительно оценили ее результаты, отметив востребованность такого формата взаимодействия и важность регулярного проведения мероприятий, направленных на оказание правовой помощи населению.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
люди
12:05, 15 ноября 2025
"Закон и порядок": в столице прошла акция "Правовая аптека"
юристы ответили на вопросы юристров
18:32, 22 сентября 2025
Астанчанам ответили на вопросы о наркопреступлениях и штрафах в рамках акции "Правовая аптека"
народный юрист
21:17, 31 октября 2025
В Шымкенте прошла республиканская акция "Народный юрист"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Капитан &quot;Жениса&quot; Исламбек Куат пропустит матч с &quot;Елимаем&quot; в КПЛ
17:14, Сегодня
Капитан "Жениса" Исламбек Куат пропустит матч с "Елимаем" в КПЛ
World Boxing
16:52, Сегодня
World Boxing Головкина определила стран-хозяек квалификационных турниров на ОИ-2028
Чемпионат мира по борьбе до 17 лет
16:30, Сегодня
Узбек и иранец сделали невозможным дальнейшее выступление двух борцов-казахов на ЧМ-2026
Станислав Черчесов высказался о возможном трансфере Максима Самородова
16:19, Сегодня
Станислав Черчесов высказался о возможном трансфере Максима Самородова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: