В Таразе в рамках акции "Правовая аптека" жителям оказана бесплатная юридическая помощь

В Таразе в рамках реализации принципа "Закон и порядок" проведена акция "Правовая аптека", направленная на повышение правовой грамотности населения и обеспечение доступности квалифицированной юридической помощи.

Организатором мероприятия выступила прокуратура города Тараз с участием представителей уполномоченных государственных органов.

Акция состоялась в торгово-развлекательном центре MART, который является одним из наиболее посещаемых общественных мест города. Такой формат позволил жителям напрямую обратиться к представителям государственных органов, получить необходимые разъяснения по правовым вопросам, а также обсудить пути решения имеющихся проблем.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В ходе общественного приема гражданам были предоставлены бесплатные юридические консультации по вопросам социальной защиты, жилищных отношений, земельного законодательства, предпринимательства, образования, трудовых отношений, налогового законодательства, уголовного и административного права. Кроме того, участникам акции были разъяснены нормы действующего законодательства, порядок защиты своих прав и законных интересов, а также механизмы обращения в компетентные государственные органы.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

По итогам акции квалифицированную правовую помощь получили более 200 жителей региона. Гражданам были даны исчерпывающие ответы на поступившие вопросы, а по более чем 50 проблемным обращениям приняты соответствующие решения с участием компетентных государственных органов. Ряд вопросов, требующих дополнительного рассмотрения, взят на контроль ответственными ведомствами.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Проведение подобных мероприятий способствует укреплению правовой культуры населения, повышению уровня доверия граждан к государственным органам, развитию открытого диалога между обществом и государством, а также реализации принципа верховенства закона.

По завершении акции жители положительно оценили ее результаты, отметив востребованность такого формата взаимодействия и важность регулярного проведения мероприятий, направленных на оказание правовой помощи населению.