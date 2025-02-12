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Общество

Работающим казахстанцам задолжали более 318 млн

Тенге, деньги, налоги, кредиты, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 09:58 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) предоставили отчеты результатов проверок инспекторов труда в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Так, по состоянию на 1 февраля 2025 года специалисты на 16 предприятиях выявили задолженность по заработной плате перед более 1,1 тыс. работниками на сумму 318,2 млн тенге.

Кроме того, в различных организациях было выявлено 499 нарушений трудовых прав. Из них: в сфере труда – 466; по безопасности и охране труда – 31; занятости населения – 2.

В результате руководителям предприятий выдали 240 предписаний, обязательных для исполнения. Также они получили штрафы на сумму более 24,3 млн тенге.

"Удалось защитить права 890 работников. Им выплачено 81,3 млн тенге".Пресс-служба МТСЗН РК

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Ранее казахстанцам напомнили, какая помощь от государства положена лицам с инвалидностью. Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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