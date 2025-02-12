#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
506.43
522.43
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
506.43
522.43
5.28
Общество

Запрет на снятие пенсионных излишков: что ответил глава ЕНПФ

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 13:42 Фото: pixabay
Председатель правления АО "ЕНПФ" Жанат Курманов прокомментировал слухи о возможном запрете на снятие пенсионных излишков для казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Жанат Курманов 12 февраля 2025 года в Сенате напомнил, что по поручению главы государства вкладчикам разрешили использовать часть своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий и на лечение.

"Эта программа будет дальше реализовываться, поэтому никаких предложений и шагов по прекращению этой программы сейчас не рассматривается", – заявил он.

С февраля 2021 года объем досрочных изъятий вкладчиками части своих пенсионных накоплений составил 4,4 трлн тенге. Основная часть в размере около 85% использована на решение жилищных вопросов. 

Бауыржан Муканов
Поделиться новостью
Читайте также
Генерал Мурат Кабденов: Каждый день, приходя с работы, давайте себе оценку!
Общество
14:40, Сегодня
Генерал Мурат Кабденов: Каждый день, приходя с работы, давайте себе оценку!
Что думают в ЕНПФ об отмене обязательных пенсионных взносов работодателей
Общество
14:25, Сегодня
Что думают в ЕНПФ об отмене обязательных пенсионных взносов работодателей
Голодные, но не игры: жители Актау устроили давку из-за бесплатного донера
Общество
14:21, Сегодня
Голодные, но не игры: жители Актау устроили давку из-за бесплатного донера
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: