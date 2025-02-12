Что думают в ЕНПФ об отмене обязательных пенсионных взносов работодателей

Председатель правления АО "ЕНПФ" Жанат Курманов прокомментировал вопрос отмены обязательных пенсионных взносов работодателей, сообщает Zakon.kz.

12 февраля 2025 года в Сенате он напомнил, что в прошлом году были введены обязательные пенсионные взносы работодателей. Это дополнительные взносы, в прошлом году на пенсионные счета вкладчиков поступило 258 млрд тенге по этим взносам. В этому году отчисления составляют 2,5% от ежемесячного дохода работника и должны вырасти до 5% к 2027 году.

"Понятно, что необходимо взвешенное решение, потому что оно затрагивает интересы наших вкладчиков, и в этом отношении, конечно, с точки зрения самих вкладчиков проявляется все больше интерес к своим пенсионным сбережениям", – сказал он.

Глава ЕНПФ отметил, что вкладчики хотели бы управлять взносами работодателей, как своей собственностью. На прямой вопрос, нужны или нет взносы работодателей, он ответил следующим образом.

"С точки зрения вкладчиков, я поддерживаю вкладчиков. Конечно, они заинтересованы, чтобы накопительная пенсия у них была больше", – заявил Жанат Курманов.

Ранее депутат Мажилиса тоже высказал свою позицию по этому вопросу.

