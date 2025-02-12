Писали письма: в Антикоре рассказали, как пытаются решить проблемные вопросы с поездами

Первый заместитель председателя Антикора Улан Саркулов 12 февраля 2025 года в кулуарах Мажилиса озвучил, что пишет письма и инициирует совещания с Министерством транспорта, чтобы решить проблемные вопросы с качеством поездов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты озвучили, что со стороны населения поступает очень много жалоб на железнодорожную отрасль. В том числе, цена билета не соответствует качеству вагонов.

"Большая проблема с пассажирскими вагонами. Мы погружаемся в этот вопрос. Фактически столько лет наши поезда находятся в неудовлетворительном состоянии. У наc 14 перевозчиков имеется – АО "НК "Қазақстан темір жолы" и 13 частных перевозчиков", – сказал он.

По его словам, Антикор поднял эти вопросы перед Министерством транспорта. Но он также считает, что вопрос о состоянии вагонов должен затрагивать все государственные органы.

"Более активно поднимаем этот вопрос с октября 2024 года. Вопрос, к сожалению, не находит своего решения. Мы Министерству транспорта и письма писали, и совещания инициировали. На днях также поступил ответ, что планируется очередное совещание. Например, я попросил, чтобы посмотрели направления Мангышлак – Уральск и Астана – Костанай. Это поезда, которые обслуживают частники, но им выделяются субсидии от государства, соответственно. Поэтому должно же быть и качественное состояние поездов. Хотя бы соблюдаться минимальные требования. Должно все работать, что есть в поезде. Билет же люди покупают", – дополнил Улан Саркулов.

Журналисты уточнили, не может ли Антикор провести расследование, чтобы поменять ситуацию.

"Если будут коррупционные преступления, конечно же, мы будем привлекать к ответственности этих лиц. Мы сейчас вопрос этот еще раз поставили во главу угла перед правительством. Я надеюсь, что и органы транспортной прокуратуры подключатся", – озвучил спикер.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов рассказал, как в Казахстане будут решать проблему изношенных пассажирских вагонов.