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Общество

Что считается взяткой, а что благодарностью, объяснили в Антикоре

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 13:38 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Первый заместитель председателя Агентства РК Улан Саркулов 15 января 2025 года на брифинге в Мажилисе рассказал, что если вы что-то даете взамен ожидаемой услуги, это уже может считаться взяткой, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что если нет причинно-следственной связи, то это не считается взяткой.

"Например, вы выпили чай в кафе – это определенная форма благодарности, и здесь нет вопросов, так как взамен ничего не требуют. Но если существует причинно-следственная связь, например, вы приходите к врачу, и он говорит: "Вы пока в портале 25-й в очереди, но можем что-то решить вне очереди", – это уже вызывает вопросы. Соответственно, предложение взятки, обещание взятки или ее требование – это то, чего в обществе быть не должно. Президент особо отмечает необходимость борьбы с бытовой коррупцией, и наша задача – искоренить такие проявления", – озвучил Улан Саркулов.

Также он подчеркнул, что если сумма "благодарности" превышает 2 МРП, то это уже считается взяткой. Но, к примеру, подаренная коробка конфет не считается взяткой, но если это уже миллион тенге, то это другая ситуация.

"Это уже другая ситуация. Если врач принимает такую сумму, он должен ее сдать в специальный фонд, который существует для таких случаев. Все, что превышает 5 МРП, должно быть передано в этот фонд. Врач должен сообщить об этом в Антикор и указать, что пациент "Иванов" предлагает взятку для изменения своей очереди. Дальнейшие действия будут зависеть от обстоятельств", – дополнил Саркулов.

Ранее стало известно, что реестр коррупционеров разработают в Казахстане.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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