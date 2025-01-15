Что считается взяткой, а что благодарностью, объяснили в Антикоре

Первый заместитель председателя Агентства РК Улан Саркулов 15 января 2025 года на брифинге в Мажилисе рассказал, что если вы что-то даете взамен ожидаемой услуги, это уже может считаться взяткой, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что если нет причинно-следственной связи, то это не считается взяткой.

"Например, вы выпили чай в кафе – это определенная форма благодарности, и здесь нет вопросов, так как взамен ничего не требуют. Но если существует причинно-следственная связь, например, вы приходите к врачу, и он говорит: "Вы пока в портале 25-й в очереди, но можем что-то решить вне очереди", – это уже вызывает вопросы. Соответственно, предложение взятки, обещание взятки или ее требование – это то, чего в обществе быть не должно. Президент особо отмечает необходимость борьбы с бытовой коррупцией, и наша задача – искоренить такие проявления", – озвучил Улан Саркулов.

Также он подчеркнул, что если сумма "благодарности" превышает 2 МРП, то это уже считается взяткой. Но, к примеру, подаренная коробка конфет не считается взяткой, но если это уже миллион тенге, то это другая ситуация.

"Это уже другая ситуация. Если врач принимает такую сумму, он должен ее сдать в специальный фонд, который существует для таких случаев. Все, что превышает 5 МРП, должно быть передано в этот фонд. Врач должен сообщить об этом в Антикор и указать, что пациент "Иванов" предлагает взятку для изменения своей очереди. Дальнейшие действия будут зависеть от обстоятельств", – дополнил Саркулов.

Ранее стало известно, что реестр коррупционеров разработают в Казахстане.