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Общество

Голодные, но не игры: жители Актау устроили давку из-за бесплатного донера

жители Актау устроили давку из-за бесплатного донера, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 14:21 Фото: pexels
Несмотря на то, что многочисленные акции по раздаче бесплатных продуктов питания или иных предметов в Казахстане заканчиваются инцидентами и извинениями со стороны организаторов, подобные мероприятия продолжают проводить с целью привлечения новых клиентов, сообщает Zakon.kz.

Так, вечером 11 февраля 2025 года акция по бесплатной раздаче донеров и суши в пригороде Актау (в селе Кызылтобе-2) вызвала небывалый ажиотаж. Прибывшие на место стражи порядка были вынуждены по громкой связи просить собравшихся успокоиться.

В Департаменте полиции (ДП) Мангистауской области сообщили изданию Lada, что с предпринимателем провели профилактическую беседу. Он признался, что даже и не предполагал, что акция обернется такими последствиями:

"В дальнейшем такие ситуации не повторятся. Приношу свои извинения".

На видео присутствует ненормативная лексика!

Один из последних инцидентов произошел в Астане. Тогда на бесплатную еду пришли порядка 4000 человек. В итоге образовалась давка. В результате владельца ИП привлекли к административной ответственности.

Еще одна аналогичная ситуация произошла в 2023 году в Актобе. Там также любители вкусно поесть пришли за донерами и оказались в толпе.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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