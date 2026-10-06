В Астане устроили давку из-за бесплатной еды

Небольшой стол с национальными угощениями в считанные минуты окружила толпа астанчан. Это произошло во время акции в честь открытия магазина, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях распространилось видео давки во время открытия магазина в Астане. Сообщается, что в выходные для горожан устроили фуршет, однако мероприятие быстро пошло не по плану.

Маленький стол с баурсаками и другими угощениями окружила плотная толпа – люди толкались и пытались добраться до еды. Кто-то пытался взять побольше и набивал карманы. В подписи к видео автор отмечает, что такого ажиотажа никто точно не ожидал.

В Атырау произошла похожая история – открытие нового бутика одежды в торговом центре закончилось ажиотажем и давкой. Наплыв покупателей, привлеченных низкими ценами и бесплатными угощениями, сняли на видео очевидцы.