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Общество

В Астане устроили давку из-за бесплатной еды

Баурсаки, национальное угощение , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 05:02 Фото: YouTube
Небольшой стол с национальными угощениями в считанные минуты окружила толпа астанчан. Это произошло во время акции в честь открытия магазина, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях распространилось видео давки во время открытия магазина в Астане. Сообщается, что в выходные для горожан устроили фуршет, однако мероприятие быстро пошло не по плану.

Маленький стол с баурсаками и другими угощениями окружила плотная толпа – люди толкались и пытались добраться до еды. Кто-то пытался взять побольше и набивал карманы. В подписи к видео автор отмечает, что такого ажиотажа никто точно не ожидал.

В Атырау произошла похожая история – открытие нового бутика одежды в торговом центре закончилось ажиотажем и давкой. Наплыв покупателей, привлеченных низкими ценами и бесплатными угощениями, сняли на видео очевидцы.

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Камила Салкымбаева
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