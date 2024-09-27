Голодные, но не игры: жители Астаны устроили давку из-за донеров

Администрация одного из заведений в Астане решила привлечь внимание покупателей и организовала акцию. Но, как правило, такие мероприятия заканчиваются в Казахстане не лучшим образом. Так вышло и в этот раз. В пресс-службе полиции рассказали Zakon.kz, чем обернулась бесплатная акция.

Видео с давкой появилось на просторах Казнета. В описании к ролику сказано, что по планам заведения нужно было раздать бесплатно тысячу донеров. Однако желающих оказалось гораздо больше. На еду пришли порядка 4000 человек. В итоге образовалась давка.

На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службу Департамента полиции Астаны стало ясно, что это случилось 25 сентября 2024 года. Всему виной послужили талоны на донеры со скидкой.

"Для урегулирования ситуации и предотвращения давки на место прибыли сотрудники полиции и представители акимата района Есиль. Полицейскими были установлены организаторы мероприятия. По данному факту владелец ИП привлечен к административной ответственности". Пресс-служба ДП Астаны

Аналогичная ситуация произошла еще в 2023 году в Актобе. Там также любители вкусно поесть пришли за донерами и оказались в толпе.