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Общество

Пособие по потере работы в Казахстане: кому оно положено и как его оформить

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi , фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 10:32 Фото: pexels
На 1 февраля 2025 года из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) 106 тыс. казахстанцев получили социальные выплаты по случаю потери работы, при этом 31,2 тыс. человек получили эти выплаты в 2025 году. Общая сумма выплат составила 9,4 миллиардов тенге, сообщает Zakon.kz.

Так, как отмечено в сообщении Министерства труда и социальной защиты населения за 13 февраля 2025 года, законодательство предоставляет возможность уволенным работникам получать выплаты по потере работы сроком от 1 до 6 месяцев в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние два года. 

Выплаты составляют до 45% от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

  • авторизоваться на портале eGov.kz;
  • в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";
  • заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
  • в течение одного дня карьерный центр (далее – КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;
  • если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).

Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

Далее, как объясняют специалисты, при наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате.

В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

Эти выплаты предоставляются вне зависимости от причин увольнения и помогают людям, которые находятся в поиске работы.

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Днем ранее в ведомстве заявили, что после проведенных проверок стало известно следующее: работающим казахстанцам задолжали более 318 млн тенге.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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