Пособие по потере работы в Казахстане: кому оно положено и как его оформить
Так, как отмечено в сообщении Министерства труда и социальной защиты населения за 13 февраля 2025 года, законодательство предоставляет возможность уволенным работникам получать выплаты по потере работы сроком от 1 до 6 месяцев в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние два года.
Выплаты составляют до 45% от потерянного дохода.
Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz;
- в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";
- заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
- в течение одного дня карьерный центр (далее – КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;
- если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).
Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).
Далее, как объясняют специалисты, при наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате.
В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.
Эти выплаты предоставляются вне зависимости от причин увольнения и помогают людям, которые находятся в поиске работы.
Днем ранее в ведомстве заявили, что после проведенных проверок стало известно следующее: работающим казахстанцам задолжали более 318 млн тенге.