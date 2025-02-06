Помощь от государства лицам с инвалидностью в Казахстане: что важно и нужно знать
В ведомстве 6 февраля 2025 года уточнили, какие услуги были выполнены:
- порядка 37 тыс. – на технические средства реабилитации (далее – ТСР),
- 4,3 тыс. – на услуги жестового языка,
- 17,6 тыс. – на услуги индивидуального помощника,
- 0,7 тыс. – на санаторно-курортное лечение.
Примечательно, что портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации.
"Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно посредством доставки либо самовывозом", – подчеркивают специалисты.
Обеспечение лиц с инвалидностью (далее – ЛСИ) средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.
Консультации по пользованию Порталом можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414.
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