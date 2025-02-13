В Жамбылской области стартовал проект по защите прав молодых специалистов рабочих профессий
В частности, по данным уполномоченных органов, в 2024 году 1629 студентов колледжей города получили техническое образование, из них только 793, или 48%, смогли найти работу по специальности.
При этом в некоторых отраслях, таких как инженерия, строительство и производство, наблюдается высокий спрос на квалифицированных специалистов.
Между тем вакансии технических специальностей в Центре трудовой мобильности "Мансап орталығы" часто не соответствуют профилю подготовки выпускников.
Данные обстоятельства создают условия для безработицы среди молодежи, что в свою очередь сказывается на криминогенной ситуации.
К примеру, в 2024 году значительное количество преступлений против собственности совершили лица в возрасте от 17 до 23 лет.
Особую тревогу вызвал тот факт, что 53 правонарушения совершены безработными выпускниками колледжей.
В связи с этим прокуратура города Тараза запустила проект по защите прав молодых технических специалистов.
В рамках проекта разработана практика направления выпускников на крупные производственные предприятия в соответствии с их специальностью.
Кроме того, анализ показал, что многие работодатели не проявляют заинтересованности в заключении трудовых договоров с работниками.
Это приводит к нарушениям трудовых прав работников и игнорированию безопасности условий труда.
Прокурор области предложил решить эту проблему путем интеграции информационных систем государственных органов.
По итогам встречи принято решение о заключении Меморандума по вопросам трудоустройства выпускников между руководством колледжей и предприятий.