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Общество

В Жамбылской области стартовал проект по защите прав молодых специалистов рабочих профессий

Стартовал в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 11:58 Фото: прокуратура Жамбылской области
В рамках объявления текущего года "Годом рабочих профессий" прокурор области Нургалым Абдиров встретился с руководством крупных предприятий, университетов, колледжей региона, где были обсуждены вопросы трудоустройства молодежи с техническим образованием.

В частности, по данным уполномоченных органов, в 2024 году 1629 студентов колледжей города получили техническое образование, из них только 793, или 48%, смогли найти работу по специальности.

При этом в некоторых отраслях, таких как инженерия, строительство и производство, наблюдается высокий спрос на квалифицированных специалистов.

Между тем вакансии технических специальностей в Центре трудовой мобильности "Мансап орталығы" часто не соответствуют профилю подготовки выпускников.

Данные обстоятельства создают условия для безработицы среди молодежи, что в свою очередь сказывается на криминогенной ситуации.

К примеру, в 2024 году значительное количество преступлений против собственности совершили лица в возрасте от 17 до 23 лет.

Особую тревогу вызвал тот факт, что 53 правонарушения совершены безработными выпускниками колледжей.

В связи с этим прокуратура города Тараза запустила проект по защите прав молодых технических специалистов.

В рамках проекта разработана практика направления выпускников на крупные производственные предприятия в соответствии с их специальностью.

Кроме того, анализ показал, что многие работодатели не проявляют заинтересованности в заключении трудовых договоров с работниками.

Это приводит к нарушениям трудовых прав работников и игнорированию безопасности условий труда.

Прокурор области предложил решить эту проблему путем интеграции информационных систем государственных органов.

По итогам встречи принято решение о заключении Меморандума по вопросам трудоустройства выпускников между руководством колледжей и предприятий.

Айсулу Омарова
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