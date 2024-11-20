Правоохранительные органы Жамбылской области курируют молодых спортсменов

14 ноября 2024 года состоялась встреча в рамках проекта "Ұрпақ тәрбиесі – Ұлт болашағы", на которой присутствовали прокурор области Нургалым Абдиров, депутат Мажилиса Парламента РК Ерболат Саурыков и руководители правоохранительных органов.

Также на встречу пришли известные спортсмены Асланбек Шымбергенов, Бейбит Ыстыбаев и двукратный призер летних Паралимпийских игр Нурдаулет Жумагали.

В мероприятии приняли участие более 300 человек, включая директоров школ, психологов, учителей военной подготовки и физической культуры, а также спортсменов и тренеров.

Прокурор области акцентировал внимание на проблеме правонарушений среди несовершеннолетних и подчеркнул необходимость совместных усилий в этой сфере.

Депутат Мажилиса Ерболат Саурыков выступил с важным обращением, отметив значимость образования как основы для формирования патриотизма среди молодежи. Он подчеркнул, что только через качественное образование и воспитание можно привить подрастающему поколению любовь к Родине, уважение к культурным традициям и ценностям.

Спортсмены также поделились своими мыслями о значимости воспитания подрастающего поколения и подчеркнули, что спорт является важным инструментом формирования характера и дисциплины у молодежи.

Фото: прокуратура Жамбылской области

В свою очередь участниками встречи поддержана инициатива Бейбита Ыстыбаева о кураторстве местных спортивных федераций руководителями правоохранительных органов, что позволит выявлять проблемные вопросы среди молодых спортсменов, в том числе относительно их дальнейшего трудоустройства.

Это может касаться не только спортивной подготовки, но и социальных аспектов, таких как давление со стороны сверстников, проблемы с психологическим состоянием и даже влияние неблагоприятной среды.

Спортивные федерации могут работать в тандеме с правоохранительными органами для создания программ, которые помогут спортсменам найти работу после завершения их карьеры в спорте.

Она не только поможет выявить и решить актуальные проблемы, но и создаст новые возможности для трудоустройства и социализации молодежи через спорт.

Такие встречи в Жамбылской области проводятся на регулярной основе с целью укрепления сотрудничества правоохранительных органов, преподавателей, воспитателей и спортивного сообщества региона.