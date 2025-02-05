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События

Герои рабочих профессий: как Акмолинская область популяризирует рабочие специальности

как Акмолинская область популяризирует рабочие специальности, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 19:19 Фото: УВП Акмолинской области
2025 год – Год рабочих профессий в Казахстане, объявленный по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева. Это важная инициатива, направленная на повышение престижа рабочих специальностей и привлечение молодежи в эти сферы.

Регион активно поддерживает эту идею, и одним из ярких примеров стала встреча представителей областного Молодежно-ресурсного центра с рабочей молодежью компаний ТОО "ENKI" и ТОО "ENKI PLUS", передает Управление внутренней политики Акмолинской области.

Встреча, прошедшая в теплой и дружеской атмосфере, стала отличной площадкой для знакомства молодых людей с реальными условиями работы, карьерными перспективами и открытыми вакансиями. Участие в ней приняли руководитель отдела по делам молодежи и семьи Управления внутренней политики Айсулу Мырзахметова, специалист отдела развития малого предпринимательства Палаты предпринимателей "Атамекен" Серик Курмансеитов, представители Молодежного центра и самих компаний, а также учащиеся Высшего технического колледжа.

Фото: УВП Акмолинской области

Студенты смогли не только пообщаться с опытными специалистами, узнать о тонкостях профессии, но и пройти экскурсию по предприятию, ознакомиться с мерами техники безопасности. Помимо этого, участники встречи обсудили государственные молодежные программы, возможности получения грантов, открытия собственного бизнеса – вопросы, крайне важные для начинающих свою карьеру специалистов.

О масштабном плане мероприятий, посвященных Году рабочих профессий, проинформировал руководитель областного Молодежно-ресурсного центра Дастан Ермеков.

Фото: УВП Акмолинской области

"В Акмолинской области запланировано более 55 различных событий. Центр активно сотрудничает с Палатой предпринимателей "Атамекен", Управлением образования и колледжами, чтобы максимально эффективно подготовить специалистов, востребованных на рынке труда. Особое внимание уделяется развитию дуального образования, что позволит сократить разрыв между теорией и практикой. Молодежные ресурсные центры не только организовывают такие встречи, но и оказывают информационную, консультативную поддержку молодежи, помогают реализовывать молодежные проекты и создают благоприятные условия для саморазвития.


В рамках Года рабочих профессий планируется снять серию видеороликов с успешными молодыми специалистами, которые будут транслироваться на телевидении и в социальных сетях, вдохновляя других молодых людей строить успешную карьеру в рабочих профессиях. Эти ролики будут созданы совместно с "Отбасы банком", департаментом полиции, МЧС и другими организациями", – отметил Д. Ермеков.

В завершение встречи отличившиеся молодые специалисты ТОО "ENKI" были награждены благодарственными письмами. Эта встреча – яркий пример того, как область поддерживает инициативу президента и активно работает над популяризацией рабочих профессий, создавая условия для успешного будущего молодежи.

Айсулу Омарова
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