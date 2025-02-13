Как оптимизируют расходы на содержание госслужащих в Казахстане

Вице-министр национальной экономики Арман Касенов утверждает, что сокращение расходов на содержание государственного аппарата проводится в непрерывном режиме, сообщает Zakon.kz.

Как уточнил Касенов 13 февраля 2025 года в Сенате, оптимизация расходов будет продолжена и дальше. Он уверен, что каждый конкретный сотрудник приносит пользу и оправдывает затраты на себя.

"Опять-таки, это можно видеть по отчетности. Единственная причина, почему вас наняли на работу, вы создаете гораздо больше пользы, чем тратят на содержание конкретно вас в вашей компании. То же самое касается и государства. Лично я, допустим, пришел на госслужбу в прошлом году, я увидел огромную загрузку людей. Необходимо это отметить. Действительно, сотрудники загружены, очень много работы", – сказал Арман Касенов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане внедрят цифровой рейтинг для госслужащих.