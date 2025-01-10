В Казахстане внедрят цифровой рейтинг для госслужащих: Токаев подписал закон

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Глава государства Касым-Жормат Токаев 10 января подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы", сообщает Zakon.kz.

Основными положениями и новеллами закона являются: внедрение цифрового рейтинга (показателя конкурентоспособности) в правоохранительной службе. Цифровой рейтинг кандидата на правоохранительную службу будет учитываться при отборе и выдвижении сотрудников на руководящие должности в правоохранительных органах; исключение из закона "О правоохранительной службе" норм о Президентском резерве руководства правоохранительных органов, кадровом резерве правоохранительного органа, а также об оценке деятельности сотрудников правоохранительных органов. Упразднение данных институтов обосновывается поручением главы государства о трансформации Президентского и кадрового резервов в цифровой рейтинг кандидатов на руководящие должности;

изменение срока ротации сотрудников, занимающих руководящие должности правоохранительного органа, осуществляемого по действующему закону на плановой основе 1 раз в 5 лет, – на 3 года;

введение внеплановой аттестации и полиграфологического исследования для выдвижения сотрудника на вышестоящие руководящие должности в правоохранительных органах;

включение проведения психолого-социологического исследования в качестве обязательного этапа аттестации сотрудника правоохранительного органа;

в качестве этапа аттестации сотрудника правоохранительного органа вводится полиграфологическое исследование, которое будет проводиться по решению руководителя правоохранительного органа; совершенствование правового регулирования вопросов, связанных с основаниями и сроками ограничений при приеме на административную государственную службу, а также с основаниями прекращения государственной службы политическими и административными государственными служащими;

установление правового механизма реализации конституционного права на свободу труда в сфере государственной службы без каких-либо временных ограничений судьям, прекратившим полномочия по несоответствию занимаемой должности в силу профессиональной непригодности. Подробнее об этом законе можно узнать здесь.

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