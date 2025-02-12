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Происшествия

Полицейский погиб в Жамбылской области

Полицейский погиб в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 09:59 Фото: Instagram/zhambyl_police
Сотрудник Департамента полиции Жамбылской области Абай Ушкемпир погиб при исполнении служебных обязанностей, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 12 февраля 2025 года, рассказали в пресс-службе ДП региона:

"11 февраля в 19:40 на 203 км автодороги "Алматы – Ташкент" водитель автомобиля марки Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с патрульным автомобилем, обеспечивающим безопасность дорожного движения на закрепленной территории. В результате ДТП два сотрудника полиции, которые были в служебном автомобиле, с различными травмами были госпитализированы в Кордайскую центральную районную больницу. Старший инспектор Батальона патрульной полиции ДП Жамбылской области Ушкемпир Абай Бакытбекулы 12 февраля скончался в реанимационном отделении больницы".

Старший лейтенант полиции Абай Ушкемпир служил в органах внутренних дел с 14 декабря 2017 года, в занимаемой должности – с 6 февраля 2025 года. За период службы имел 9 поощрений.

Департамент полиции Жамбылской области выражает искренние соболезнования родным и близким сотрудника полиции.

Также семье погибшего полицейского соболезнования выразил министр внутренних дел РК Ержан Саденов:

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким старшего инспектора патрульной полиции Департамента полиции Жамбылской области, старшего лейтенанта полиции Абая Ушкемпира, погибшего при исполнении служебного долга. Министерство внутренних дел не оставит без внимания семью погибшего и окажет необходимую поддержку".

4 февраля 2025 года стало известно, что в Астане после тренировки скончался полицейский.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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