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События

Скончался полицейский, пострадавший в жестком ДТП под Астаной

погибший в ДТП полицейский, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 12:29 Фото: ДП Акмолинской области
4 ноября 2026 года в больнице скончался капитан полиции Данияр Таев, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) при исполнении служебных обязанностей, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Акмолинской области.

"В результате происшествия сотрудник получил тяжелые травмы и был госпитализирован. К сожалению, спасти его не удалось. По данному факту возбуждено уголовное дело. Водитель автомобиля JAC задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование. Руководство и личный состав Министерства внутренних дел выражают соболезнования семье и близким погибшего сотрудника", – говорится в информации.

ДТП произошло 3 ноября на автодороге Астана – Петропавловск. Сотрудник патрульной полиции обеспечивал безопасность дорожного движения, сопровождая специальную технику, задействованную в дорожных работах. По предварительным данным, водитель автомобиля JAC, не соблюдая скоростной режим и безопасную дистанцию, допустил столкновение со служебным автомобилем полиции.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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