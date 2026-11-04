Скончался полицейский, пострадавший в жестком ДТП под Астаной

4 ноября 2026 года в больнице скончался капитан полиции Данияр Таев, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) при исполнении служебных обязанностей, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Акмолинской области.

"В результате происшествия сотрудник получил тяжелые травмы и был госпитализирован. К сожалению, спасти его не удалось. По данному факту возбуждено уголовное дело. Водитель автомобиля JAC задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование. Руководство и личный состав Министерства внутренних дел выражают соболезнования семье и близким погибшего сотрудника", – говорится в информации.

ДТП произошло 3 ноября на автодороге Астана – Петропавловск. Сотрудник патрульной полиции обеспечивал безопасность дорожного движения, сопровождая специальную технику, задействованную в дорожных работах. По предварительным данным, водитель автомобиля JAC, не соблюдая скоростной режим и безопасную дистанцию, допустил столкновение со служебным автомобилем полиции.